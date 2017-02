Le Club des Positifs voit le jour dans le Nord-Ouest

Les fondatrices du Club des Positifs du Nord-Ouest sont Ginette Long, Lydie Bossé et Lise Denis. - Gracieuseté

Des gens qui veulent partager de l’information, des outils ou connaissances pour contribuer à l’épanouissement personnel et l’amélioration de la qualité de vie des autres. Voilà l’essence du nouveau Club des Positifs qui a récemment vu le jour dans le Nord-Ouest.

Le Club des Positifs se réunit les deux premiers lundis de chaque mois à Saint-François, dans le Haut-Madawaska. Il a été créé par Lydie Bossé, Lise Denis et Ginette Long.

Depuis quelques années, l’enseignante à la retraite, Ginette Long, affirme qu’elle s’efforce de créer des moments positifs dans sa vie. L’un de ses souhaits est justement de partager de l’information pouvant permettre aux gens d’améliorer leur qualité de vie.

«L’idée est venue en discutant en décembre. Nous avons tenu une première rencontre pour jeter les bases du club au début du mois de février et faire une session de remue-méninges. Nous allons choisir un thème à aborder à chacune de nos rencontres», a expliqué Mme Long.

Les fondatrices du Club des Positifs estiment que ce partage d’informations, outils et connaissances pourra aider d’autres personnes à prendre des décisions importantes ou passer à travers des étapes difficiles de la vie.

Survivante du cancer et conférencière, Ginette Long dit avoir beaucoup lu sur différentes facettes de la vie.

«Il y a toutes sortes de matériel qui est offert sur différentes thématiques pour aider les gens dans la vie. Nous partagerons du vécu et des expériences. Il y a toujours du positif même dans les épreuves négatives. On ne sera pas là pour dire aux gens quoi faire, ils sont maîtres de leurs choix et décideront si l’information reçue peut leur être utile», a continué Mme Long qui estime que toute rencontre dans la vie n’est pas le fruit du hasard mais qu’elle a sa raison d’être.

Les fondatrices du Club des Positifs sont d’avis que le regroupement sera une façon de contribuer à l’épanouissement personnel de ses membres.

«Les gens sont libres de prendre la parole ou non lors de nos rencontres. On espère simplement que l’information que certains offriront pourra leur être utile au moment opportun dans la vie», a-t-elle ajouté.

Les activités du club sont ouvertes à toute personne de 18 ans et plus au Nord-Ouest.

Pour cette première saison de fonctionnement, les rencontres du Club des Positifs se dérouleront jusqu’en mai au local de l’association de fibromyalgie au 2003 rue Commerciale, appartement F, à Saint-François. Le regroupement a aussi créé son groupe privé Facebook.