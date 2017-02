Crise du verglas: des citoyens réclament des réponses

Des citoyens demandent la tenue d’une commission d’enquête publique indépendante pour mettre en lumière les manquements et les circonstances qui ont entouré la gestion de la crise du verglas. Une pétition à ce sujet a été lancée sur internet vendredi matin par Roger St-Pierre, un résidant de Maltempec, dans la Péninsule acadienne.

Le lien vers la pétition est disponible sur internet à partir de la page Facebook, «Centre d’aide aux DSL». Roger St-Pierre espère récolter un maximum d’appuis afin de forcer la main du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, qui a déjà annoncé la tenue d’un examen public.

Des rencontres publiques doivent avoir lieu pour permettre aux citoyens et aux intervenants de s’exprimer.

L’examen sera supervisé par Judy Wagner, chef de la fonction publique provinciale et greffière du bureau du Conseil exécutif en collaboration avec l’Organisation des mesures d’urgence et Énergie NB.

Malgré tout, Roger St-Pierre doute de la partialité des résultats de cet examen.

«Il faut un juge ou quelqu’un de l’extérieur, quelqu’un qui sera impartial. Son rôle sera de représenter l’intérêt public de façon neutre et objective. La nature de la commission sera de rechercher les faits et de les rapporter au gouvernement avec les options qui devraient être mises de l’avant pour éviter que les problèmes identifiés ne soient pas reproduits.»

Au plus fort de la crise du verglas, des pannes d’électricité ont touché 133 000 clients d’Énergie NB. La Péninsule acadienne a particulièrement été frappée fort par le verglas et certaines résidences ont été sans courant pendant une dizaine de jours. Les Forces armées canadiennes ont été déployées dans la région des îles Lamèque et Miscou pour prêter main-forte aux intervenants sur le terrain.

Pendant cette période, les intoxications au monoxyde de carbone étaient une source de préoccupation constante. Deux personnes ont perdu la vie et une quarantaine d’autres ont reçu des soins après avoir démontré des signes d’intoxication.

«On veut forcer le gouvernement à prendre ses responsabilités. On ne peut pas balayer une crise de verglas sous le tapis. Il y a des gens qui sont morts. Il faut se tenir debout et affronter ça.»

La démarche de M. St-Pierre est soutenue par Jimmy Lanteigne, le fondateur du Centre d’aide aux DSL, qui a pignon sur rue à Caraquet. L’organisme a mobilisé un grand nombre de bénévoles pendant la crise du verglas. Des produits de première nécessité, dont de la nourriture, de l’essence et même des génératrices, ont été livrés à de nombreux endroits dans la Péninsule acadienne.

«Je trouve ça important que le public ait droit à tous les outils possibles. Ce n’est pas pour blâmer quelqu’un, mais il faut s’assurer qu’on soit prêt pour la prochaine crise, parce qu’il va en avoir d’autres», croit Jimmy Lanteigne.

Pour lui, la différence entre un examen public et une commission d’enquête est importante.

«Il faut que tout le monde qui a été impliqué de loin ou de près dans cette crise puisse avoir la chance de parler. Certaines personnes devraient être obligées de dire ce qu’ils savent. Il faut que cette information serve à quelque chose. Il ne faut pas qu’elle soit rangée dans un tiroir. Des actions doivent être prises.»

L’idée soutenue par un politologue

L’idée d’une commission d’enquête publique indépendante n’est pas nouvelle. Elle a déjà été évoquée à quelques reprises, y compris par Roger Ouellette, politologue de l’Université de Moncton. Il en a parlé dans une chronique publiée il y a quelques semaines dans l’Acadie Nouvelle.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait suivre l’exemple du Québec qui a mis sur pied une commission indépendante à la suite de la crise du verglas de 1998, estime Roger Ouellette. Elle a été dirigée par Roger Nicolet, un ingénieur. Il a soulevé des préoccupations par rapport à la fiabilité du réseau d’Hydro Québec et souligné les lacunes de la gestion de la sécurité publique.

Contrairement au Québec, Judy Wagner, la personne mandatée pour mener l’examen public, est greffière du bureau du Conseil exécutif du Nouveau-Brunswick. L’organisme est présidé par le premier ministre Brian Gallant.

La décision de mener un examen est bonne en soi, mais le gouvernement fait fausse route en annonçant que le travail est fait de façon indépendante, croit le politologue.

«Je ne veux pas faire le procès des intentions de personne et je ne suis pas en train de dire que le travail sera mal fait, mais la greffière, son patron immédiat demeure Brian Gallant. Énergie NB doit collaborer, mais encore, l’ultime patron c’est Brian Gallant. C’est la même chose avec l’Organisation des mesures d’urgence, qui relève du ministère de la Sécurité publique. Donc, ce n’est pas vraiment indépendant. Est-ce que les gens vont se sentir à l’aise de tout dire et de vraiment être critiques?»

Brian Gallant défend sa décision

Interrogé par les médias à l’Assemblée législative, le premier ministre Gallant défend sa décision.

«Nous avons un examen indépendant en cours. La fonctionnaire de rang le plus élevé examine ce dossier en profondeur. La crise du verglas a été l’une des plus importantes au Nouveau-Brunswick, surtout au niveau de l’impact qu’elle a eu sur les gens. Nous croyons que les gens qui demandent une commission d’enquête publique indépendante sont bien placés pour participer aux sessions de consultation publique pour nous faire savoir ce qui bien été fait et ce qu’il reste à améliorer la prochaine fois.»

Vers un Centre d’aide aux DSL permanent?

Au départ, le Centre d’aide aux DSL a été mis sur pied par Jimmy Lanteigne pour venir en aide aux sinistrés de la crise du verglas, particulièrement ceux qui habitent dans les districts de services locaux. Avec l’aide de bénévoles, des denrées et d’autres biens étaient distribués un peu partout dans la Péninsule. Même si la crise du verglas est terminée, il veut poursuivre les efforts pendant au moins une année.

«J’ai eu une prise de conscience pendant la crise et j’ai décidé de faire du mieux que je peux pour aider ma communauté.»

À l’aide de dons de la communauté et du secteur privé, il espère pouvoir donner un coup de main aux gens dans le besoin. Jimmy Lanteigne a déjà financé une grande partie de cette initiative avec son propre argent.

«Je cherche de l’aide financière et je ne veux pas qu’elle vienne du gouvernement. Je voudrais que ce soit un engagement des citoyens. C’est beau de chialer contre le gouvernement, mais je pense que nous avons un devoir comme citoyen, il faut s’aider les uns les autres. Je voudrais que ce centre soit un exemple de ça, qu’il soit financé par des personnes qui ont les moyens de le faire et de faire une différence dans leur communauté. On a démontré que quand les gens se lèvent et s’entraident, il est possible de réaliser de grandes choses.»

Jimmy Lanteigne se dit prêt à travailler en collaboration avec d’autres organismes qui ont déjà un mandat semblable à celui du Centre d’aide aux DSL.

«Je n’ai pas de problème avec les partenariats, mais le problème est que lorsque tu reçois des subventions du gouvernement et tu veux agir, c’est difficile, parce qu’il y a beaucoup de paperasse. Je ne veux rien savoir de ça. Le gouvernement a son job à faire, mais la communauté a des devoirs aussi.»

Le rôle des médias sociaux dans la crise

Alors que Facebook reçoit parfois de la mauvaise presse ces jours-ci, le réseau social a été un outil indispensable pendant la crise du verglas, estime Jimmy Lanteigne, qui s’est servi du site pour partager de l’information sur le Centre d’aide aux DSL et mobiliser des bénévoles.

«Les gens chialent sur Facebook, mais Facebook a sauvé des vies. Ç’a été l’outil numéro un du centre. Sans Facebook, ça n’aurait pas pu fonctionner. C’était incroyable à quel point c’était utile pour transmettre de l’information.»