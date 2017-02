Domaine des Bâtisseurs: le ministère et les administrateurs se relancent le balle

Le ministère des Aînés et des Soins prolongés et les administrateurs du Domaine des Bâtisseurs à Edmundston semblent jouer une partie de ping-pong où on se relance la balle à savoir à qui revient la responsabilité d’améliorer la qualité de soins à l’intérieur de l’établissement.

D’un côté, le ministère dit que la responsabilité revient au conseil d’administration du foyer de soins tandis que de l’autre, on réclame des fonds additionnels afin de mettre en place des solutions.

Le Domaine des Bâtisseurs a été inauguré en décembre 2015. Depuis, il a fait la manchette en raison de plaintes de la part des familles des résidents quant à la qualité des soins offerts.

L’établissement de 180 lits, construit au coût de 48 millions $, est né de la fermeture du Foyer Saint-Joseph de Saint-Basile et de la portion foyer de soins de la Villa des Jardins à Edmundston.

La direction explique que le personnel perd beaucoup de temps dans ses déplacements à l’intérieur de l’édifice, car sa superficie est de 254% supérieure à celle des deux anciens foyers de soins.

Plus tôt cette semaine à Fredericton, des représentants des familles ont rencontré la ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Lisa Harris, ainsi que la ministre Francine Landry. La démarche visait à réclamer l’ajout de personnel, l’attribution de fonds en conséquence et de connaître les intentions du gouvernement.

Mais la position des familles a changé depuis cette rencontre. Le comité a même mis de côté une pétition dénonçant l’inaction du gouvernement dans ce dossier.

«La ministre nous dit qu’elle n’a aucun pouvoir décisionnel sur ce qui se passe au Domaine des Bâtisseurs. Il semble que nous avons lancé des boulets, mais pas sur les bonnes cibles», a dit le porte-parole du comité des familles, Guildo Thibodeau.

Selon lui, les revendications doivent être faites auprès du conseil d’administration du foyer de soins. Le porte-parole des familles avance même que le ministère aurait proposé des solutions aux administrateurs du Domaine des Bâtisseurs, mais qu’elles seraient restées sans suite.

Il a été impossible vendredi de connaître la version du ministère dans ce dossier et le contenu des discussions de cette rencontre.

Quoi qu’il en soit, le comité des familles veut des réponses. Il entend convoquer une rencontre publique avec le conseil d’administration.

«Ces gens-là ont des questions à répondre auprès de la population», a lancé M. Thibodeau.

Les administrateurs se défendent

Le conseil d’administration du Domaine des Bâtisseurs estime que le ministère des Aînés et des Soins de longue durée n’a fait que relancer la balle dans son camp.

Les administrateurs du foyer de soins disent avoir entrepris quelques démarches pour améliorer les choses même si aucun budget additionnel n’a été alloué à cette fin par le ministère.

La direction a commandé sa propre étude indépendante pour évaluer le fonctionnement de l’établissement. Elle a dit avoir embauché deux personnes additionnelles sur une base temporaire (buanderie et soins aux patients) en plus d’avoir ajouté des heures aux employés occasionnels. Le gouvernement a aussi fourni les services d’une diététiste qui analysera comment les choses pourraient se faire différemment à la cafétéria.

«Nous sommes responsables de la qualité des soins et nous avons fait des gestes pour améliorer la situation. Nous avons fait ces démarches à l’intérieur de nos budgets disponibles. Pour l’instant, nous documentons notre dossier. Le rapport final de l’étude devrait être disponible en juin. On aura donc en main des données détaillées à lorsqu’on se présentera devant le gouvernement», a indiqué le président du conseil d’administration, Gilbert Saint-Onge.

Il a laissé entendre que ces dépenses affectent la marge de manoeuvre financière de l’établissement. Le gouvernement devra peut-être penser à accorder des fonds additionnels pour le fonctionnement des lieux, a-t-il laissé entendre.

«C’est certain qu’il faut trouver des solutions pour améliorer les choses. Il y a des normes gouvernementales à respecter pour faire fonctionner un foyer de soins et le financement doit être approprié. S’il n’y a pas de fonds additionnels qui sont accordés, nous devrons analyser nos options», a ajouté M. Saint-Onge.

Il a indiqué que tous les postes prévus sont pourvus. Les familles affirment pourtant que plusieurs sont vacants, autant dans le personnel-cadre que du côté du personnel oeuvrant auprès des résidants.