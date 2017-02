Événement Bathurst-Chaleur misera sur le tourisme de groupe et l’événementiel

Jasdeep Hayer et Isabelle Morrier, respectivement président et la directrice générale d'Événements Bathurst-Chaleur. - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Après une décennie d’existence, Destination Bathurst change d’identité et revient à sa mission première qui est d’attirer dans la région le tourisme de groupe, des conventions et des manifestations sportives.

La création d’un office de tourisme dans la région, dont la directrice générale Janice Daigle est en poste depuis une semaine, n’est pas étrangère à la nouvelle désignation, Événements Bathurst-Chaleur.

«J’ai toujours représenté les hôtels pour les conventions, les activités,etc. Sauf que Destination Bathurst a été perçu pendant 10 ans comme un office de tourisme parce que nous faisions la promotion de la région. Avoir un bureau touristique régional maintenant est un atout pour nous. Ça nous permet de séparer nos mandats», explique Isabelle Morrier, la directrice générale d’Événements Bathurst-Chaleur.

Chapeauté par les établissements hôteliers Atlantic Host, Best Western Plus, Comfort Inn, Danny’s, Lakeview et l’Auberge de la Vallée, comme du temps de Destination Bathurst, cet organisme veut accentuer la présentation d’événements.

«Maintenant, nous pourrons nous concentrer sur l’événementiel, travailler avec les tours opérateurs partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, assister à des expositions commerciales pour apporter des gens dans la région. Pour cela, nous avons retravaillé notre campagne de marketing dans la dernière année, modernisé notre logo et avons conçu un nouveau site internet où il est facile de naviguer», souligne Mme Morrier.

L’organisme opte pour la simplification des tâches des clients, en leur proposant des services sans frais additionnels et personnalisés.

«Je suis en mesure d’offrir tous les services, même les activités personnalisées aux délégués afin de créer un séjour mémorable. Il s’agit de faciliter la tâche de la personne qui veut organiser un événement. Que vous cherchiez à organiser un événement de taille ou une réception intime, Événement Bathurst-Chaleur aidera à préparer et à gérer tous les détails à l’aide de services parfaitement adaptés, sans tracas, simplement avec un seul coup de fil», assure la directrice générale.

«Les membres de l’association continueront de travailler de concert pour que chaque personne des groupes soit à l’aise et ait accès à tous les services associés à une destination touristique à la hauteur des grands centres.»