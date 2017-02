Moncton force deux organismes de charité à trouver un nouveau toit

La Ville de Moncton refuse d’accorder un prêt aux groupes de bienfaisance Humanity Project et What Kids Need. Les organismes devront donc quitter l’ancien bâtiment qu’ils occupent et trouver un autre endroit pour venir en aide aux plus démunis.

Depuis plus d’un an, les sans-abris peuvent trouver de l’aide dans les anciens locaux du club de curling de Moncton. Le groupe de lutte contre la pauvreté Humanity Project occupe l’édifice de la rue Lutz avec l’association What Kids Need qui collecte des jouets et des vêtements pour les enfants.

Les locaux avaient été mis en vente par le club l’année dernière, mais les deux organisations avaient eu l’autorisation d’occuper les lieux gratuitement pour six mois.

Malgré les multiples promesses de dons, les bénévoles n’ont trouvé que la moitié des fonds nécessaires pour acheter l’édifice. Ils étaient à la recherche de 200 000$ pour pouvoir continuer d’y offrir des repas et une multitude de services aux personnes dans le besoin.

Le groupe Humanity Project souhaitait y aménager 22 appartements de transition et détruire une partie du bâtiment pour le remplacer par la suite.

En novembre, le conseil municipal de Moncton avait approuvé ce prêt de 200 000$ pour l’acquisition de la propriété en dressant une liste de conditions comme le respect de normes de sécurité et une certaine stabilité financière.

Mardi, les élus sont revenus sur cet accord, estimant que la rénovation du bâtiment âgé de plus de 60 ans fait courir des risques pour la sécurité et la santé publique.

«Nos agents de prévention des incendies sont arrivés à la conclusion que l’état de délabrement du bâtiment aurait nécessité des réparations très coûteuses pour Humanity Project», indique le chef du Service d’incendie de Moncton, Éric Arsenault.

En revanche, le conseil a approuvé une subvention à long terme de 25 000$ par an dont bénéficiera l’organisme pendant 10 ans pour continuer à fournir des repas.

Le maire adjoint de Moncton, Blair Lawrence, a déclaré que la municipalité soutiendra le groupe dans ses futures démarches.

«Je ne pense pas que ça doit vous faire renoncer à offrir des repas, dit-il. Nous trouverons un autre lieu pour vous à Moncton.»

Le fondateur de Humanity Project, Charles Burrell, se dit très déçu de la décision du conseil.

«Je m’attendais à ce qu’ils fassent ce qu’ils avaient promis de faire», lâche-t-il.

Il ajoute que les bénévoles tenteront de trouver un nouvel emplacement et appelle quiconque ayant une suggestion à l’en informer.

«Ce qui est certain c’est que nous n’abandonnerons pas parce que ça voudrait dire que des gens resteraient le ventre vide et devraient dormir dehors. On refuse que ça arrive.»