Municipalités: les nouvelles mesures applaudies

Les modifications législatives proposées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne semblent pas inquiéter les municipalités, même si celles-ci auront dès 2018 des responsabilités et des pouvoirs accrus.

Ces mesures comportent des changements de fond, notamment en ce qui concerne l’attribution de nouveaux pouvoirs se rapportant à un large éventail de questions de compétence locale a indiqué mercredi Serge Rousselle, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Plusieurs maires de la province ont indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’ils ne craignaient nullement devoir faire face à de plus grandes responsabilités et à des dépenses supplémentaires notables.

«L’impact sera différent dans chaque municipalité, mais dans le cas de la Ville de Dieppe, il y a déjà beaucoup d’éléments contenus dans les projets de loi qui se retrouvent dans le quotidien de notre ville», a expliqué le maire Yvon Lapierre.

«Les municipalités peuvent maintenant se prendre en main. C’est une ouverture d’esprit du gouvernement qui était attendu depuis longtemps», résume-t-il.

Tout comme son homologue de Dieppe, le maire d’Edmundston estime que les deux projets de lois présentées à l’Assemblée législative vont plutôt permettre aux municipalités de faciliter la gestion de leurs activités régulières.

«Pour la plupart des villes, ça ne changera pas la situation radicalement, sinon ces modifications n’auraient pas été réclamées. Il faut avouer par contre que le niveau d’intervention nécessaire par les élus pourrait augmenter», soutient Cyrille Simard.

Le maire de la Communauté rurale de Saint-André affirme pour sa part que beaucoup de travail a été fait par les municipalités et l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) afin d’adapter la Loi sur les municipalités aux réalités d’aujourd’hui.

«Il faut donner plus de pouvoir aux municipalités afin que celles-ci puissent mieux gérer les communautés avec ces nouvelles responsabilités», estime Allain Desjardins.

Selon lui, ces nouveaux pouvoirs en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et de règlementation ne peuvent qu’être bénéfiques pour une communauté comme la sienne.

«C’est certain que ça peut signifier plus de travail pour les élus, il faudra alors simplement s’adapter et passer à travers une période de transition», a indiqué le maire de Saint-André.

Réunis à Fredericton dans le cadre de l’évènement annuel la Table des maires, les maires de la cinquantaine de municipalités membres de l’AFMNB ont d’ailleurs pu échanger au sujet des deux nouvelles lois qui pavent la voie à une nouvelle ère pour les municipalités du Nouveau-Brunswick aux dires de l’organisme.