Saumons: plus de souplesse réclamée pour la pêche sportive

La saison de la pêche sportive aux saumons approche et déjà, en coulisse, des voix se font entendre pour que le gouvernement fédéral assouplisse ses règles.

Même s’il y a encore beaucoup de neige à l’extérieur, le printemps se pointe néanmoins tranquillement à l’horizon. Et avec lui, une activité prisée par plusieurs: la pêche… et notamment la pêche aux saumons.

Mais voilà, depuis deux ans, ce loisir n’est plus ce qu’il était au Nouveau-Brunswick, soit après l’instauration d’une réglementation plus restrictive par le ministère fédéral de Pêche et Océan afin d’augmenter les chances de régénération des stocks de ce poisson. Car c’est un fait, la quantité de saumons de l’Atlantique est en baisse dans les rivières de la province depuis quelques années.

Parmi ces mesures, l’obligation de la remise à l’eau des prises ainsi que l’interdiction de la pêche avec hameçon avec ardillon (crochet arrière).

Président de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick, Charles LeBlanc était contre l’imposition de ces mesures pour l’ensemble des rivières de la province, estimant que l’ampleur du problème diffère d’une rivière à une autre.

Et selon lui, le temps lui a donné raison. Il soutient en effet qu’elles n’ont pas prouvé leur efficacité depuis leur mise en place. Pire, elles auraient même eu un effet pervers sur les amateurs de la pêche aux saumons de la province.

«Je ne vois aucune amélioration liée directement à l’application de ces mesures. Elles n’ont pas fait en sorte qu’il y a plus de saumons aujourd’hui dans nos rivières. Ce que je vois par contre, c’est qu’il y a moins de pêcheurs sur nos cours d’eau. Et ça, c’est inquiétant puisque dans bien des cas, ce sont nos yeux et nos oreilles. Ce sont eux qui voient ce qui se passe sur les rivières, s’il y a des activités illicites comme le braconnage. Car malgré ces mesures, le ministère n’a pas ajouté de personnel sur le terrain», exprime M. LeBlanc.

Lui et son organisme demandent ainsi un retour aux mesures en vigueur avant la mise en place de ces changements, soit les mêmes règles qu’en 2014.

Ce n’est pas la première fois qu’il fait une telle sortie. Cela dit, il croit que cette fois, le moment est venu de remettre les pendules à l’heure.

«La science ne réussit pas, à notre avis, à démontrer que ces mesures ont un impact sur la ressource, qu’elles ont un réel mérite au niveau de la conservation. Elles ont été mises en place pour donner bonne conscience aux gens, pour montrer qu’ils agissent afin de contrer une problématique. Mais les mesures adoptées ne sont pas la solution pour autant», dit-il. n

Bouder la pêche plutôt que de revenir les mains vides

Charles LeBlanc est persuadé que la pêche sportive n’est pas ce qui met la ressource en péril. À l’inverse, l’interdiction de rapporter ses prises causerait toutefois un stress énorme sur cette industrie dont dépendent de nombreuses communautés.

«Les gens préfèrent tout simplement ne pas aller pêcher si c’est pour remettre leur prise à l’eau et revenir chez eux les mains vides. Beaucoup de pêcheurs ont tout simplement déserté la pêche aux saumons. Je ne questionne pas les chiffres faisant état des baisses des stocks, mais je crois qu’on pourrait redonner un certain privilège aux pêcheurs, ne serait-ce que de leur permettre de ramener un poisson par jour», explique-t-il.

Il concède par contre que la pêche récréative demeure insoutenable par endroit et que pour ces segments, le moratoire sur la rétention est pertinent. C’est le cas, entre autres, de la branche Nord-Ouest de la rivière Miramichi, qui fait face à des pertes trop importantes. Par contre, la branche principale de la Miramichi (Sud-Ouest) pourrait, selon lui, supporter une pêche récréative avec rétention.

Idem pour la Restigouche, quoique cette rivière vit une problématique particulière en raison de lois divergentes selon que l’on se trouve au Nouveau-Brunswick ou au Québec (une certaine rétention y est permise).

La pêche sportive aux saumons doit débuter le 15 avril. Le ministère a tenu une série de consultations à la fin 2016 auprès de différents groupes et organismes afin de l’aider à établir sa politique. Il devrait rendre sa décision avant cette date.