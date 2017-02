Verglas: votre facture d’électricité est plus élevée? Voici pourquoi.

Des abonnés, qui ont subi des pannes suite à la tempête de verglas, s’étonnent de leur facture d’électricité salée.

Récemment, plusieurs expriment sur les médias sociaux leur frustration, face à leur compte à payer à Énergie NB.

Madeleine Witzell, qui réside à Hacheyville, dans la région de Saint-Isidore, a été privée d’électricité du 25 au 29 janvier. Elle s’est réfugiée chez sa sœur, pendant plus longtemps.

Toutefois, pour la période du 30 décembre 2016 au 2 février 2017, ses frais d’utilisation se sont chiffrés à 612$. Surprise, elle a contacté un agent d’Énergie NB pour demander des comptes.

«Ça me frustre. Ma facture a doublé et je ne suis revenue chez moi que le 4 février. On m’a répondu qu’une estimation avait été faite en se fiant à la consommation de deux ans passés, parce qu’il avait fait un peu plus froid que l’année dernière. Pour 35 jours, on me dit que j’ai utilisé 4800 kilowatts alors que je vis seule comme en 2016, où 3400 kW m’avaient été facturés. L’année d’avant, ma consommation était aussi de 4800 kW, sauf que nous étions deux», détaille-t-elle.

«C’est quasiment insultant qu’ils n’aient pas fait une estimation basée sur l’année dernière, pour nous permettre de nous relever à cause des dépenses durant la crise du verglas qui n’étaient pas prévues. Au pire, ils auraient pu ajouter quelques kW. Le représentant d’Énergie NB m’a dit qu’il y aurait des réajustements le mois prochain. Comment? Il n’a pas pu me l’expliquer», déplore Mme Witzell.

Questionnée sur le calcul de la dernière facturation des clients, une porte-parole nous a référé à un lien sur leur site Web intitulé Tempête de verglas 2017, daté du 4 février. Il est indiqué ceci: «Certaines factures seront estimées suivant la récente tempête de verglas, car il était impossible de relever la plupart des compteurs. Si vous recevez une facture estimée, ne vous inquiétez pas. Votre prochaine facture va refléter votre consommation d’électricité réelle. Vous serez facturé seulement pour l’électricité consommée» Madeleine Witzell, qui dispose du régime de paiements égaux, plaint ceux qui ne sont pas sous ce programme. Dans son cas, la consommation annuelle est divisée par 12 mois. À la fin de l’année, si la consommation réelle s’est avérée supérieure ou au contraire inférieure au règlement, des ajustements seront effectués.

Énergie NB invite les consommateurs inquiets de leur facturation à communiquer avec un représentant au 1 800 663-6272, car ils peuvent bénéficier d’une aide financière, de l’élimination des frais de location du chauffe-eau par exemple ou encore faire des arrangements de paiement.