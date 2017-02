Un voyagiste spécialisé dans les périples à thématique acadienne

À travers ses voyages historiques, un résidant du sud de la province cherche à faire rayonner la diaspora acadienne. Ses clients découvrent sous un nouvel angle l’Europe, l’Amérique du Nord et tout récemment les Antilles françaises.

Murielle LeBlanc, de Moncton, rêvait d’aller en Louisiane, aux États-Unis. Mais s’y rendre comme n’importe quel touriste, très peu pour elle. Ce qui l’intéressait dans cette destination, c’était d’en apprendre plus sur les Acadiens qui s’y sont réfugiés après la Déportation.

Des amis lui ont parlé de DiasporAcadie, un voyagiste basé à Taylor Village au sud de Memramcook spécialisé dans les voyages à thématique acadienne. Son séjour en novembre l’a enthousiasmée.

«J’ai tellement aimé ça! C’était pas seulement visiter des édifices. On a passé des soirées inoubliables avec des Cajuns. Ils nous parlaient de l’histoire de leurs ancêtres qui est aussi mon histoire. On a tous les mêmes racines. Plus que des vacances, c’était une expérience», décrit-elle.

Claude Boudreau, le fondateur de DiasporAcadie, s’est lancé dans ce crédo en 2014. Il propose entre quatre et six voyages par an. C’est peu, mais chaque expédition lui demande des mois de préparation.

«Je fais du sur-mesure. Rien n’est laissé au hasard, de l’hébergement aux repas en passant par les activités. Je m’efforce de sortir des sentiers battus. Avec le temps, c’est devenu plus facile. Je me suis développé un réseau de contacts.»

La France et la Louisiane figurent parmi les destinations les plus prisées de son catalogue.

Nouveauté de cette année, un groupe de voyageurs et l’auteur André-Carl Vachon se sont envolés pour la Martinique, dans les Antilles françaises, sur les traces des Acadiens qui tentèrent d’y recommencer leur vie après la guerre de Sept Ans (1756-1763).

Murielle LeBlanc était du voyage. Le retour au Nouveau-Brunswick, cette semaine, fut rude.

«Ici, ce sont les tempêtes de neige alors que là-bas, à 6h du matin, j’étais assise dehors au soleil à écouter les oiseaux chanter. C’était le paradis!»

Il lui reste en tête des souvenirs mémorables, «riches en émotion».

«C’est la première fois qu’un groupe acadien se rendait en Martinique dans ces circonstances. Ça m’a fait quelque chose d’en faire partie. On a refait le trajet en forêt tropicale des premiers Acadiens. C’était touchant.»

André-Carl Vachon reste marqué par leur périple jusqu’à Champflore, dite la petite Cadie, là où les premiers Acadiens débarqués sur l’île se sont installés.

«Je me suis pris une claque en pleine figure. C’est un site marqué d’histoire. Il y avait quelque chose de pesant dans l’air. C’est venu me chercher. J’ai ressenti un mélange d’émotions, une confusion. Je suis moi-même descendant de ces Acadiens qui ont vécu en Martinique avant de migrer au Québec en 1772», témoigne-t-il.

Avec ses séjours, Claude Boudreau veut mettre en lumière l’histoire acadienne dans tout ce qu’elle a de plus diversifié.

«J’étais surprise d’apprendre que des Acadiens s’étaient rendus aussi loin qu’en Martinique. C’était une découverte pour moi», confie la résidante de Moncton.

Depuis la création de DiasporAcadie, plus de 500 personnes ont voyagé par ce biais, en grande majorité des jeunes retraités.

«Certains font plusieurs voyages. Ils se connaissent maintenant entre eux. Nous formons une petite communauté», indique Claude Boudreau.

Celui-ci planche déjà sur les destinations qui seront mises en vente pour 2018 et 2019 et il promet encore des nouveautés.

André-Carl Vachon écrit présentement son prochain livre sur les Acadiens qui ont combattu sur les plaines d’Abraham. Il paraîtra en 2018. – Gracieuseté Un groupe d’Acadiens en voyage en Martinique sur les trâces de leurs ancêtres. – Gracieuseté Le récent voyage en Martinique, début février, a marqué les esprits des participants. – Gracieuseté

Retracer le parcours de 205 Acadiens

Lors du séjour dans les Antilles françaises organisé par DiasporAcadie, l’auteur André-Carl Vachon a procédé au lancement officiel de son livre Une petite Cadie en Martinique, publié mi-décembre aux éditions La Grande Marée.

Cet essai historique retrace le parcours de 205 Acadiens exilés dans cette île des Caraïbes.

«Ils venaient de New York, du Connecticut, de Caroline du Sud, de Pennsylvanie et de France. Les Acadiens de New York sont partis clandestinement. Ce qui aurait pu causer une onde de choc sur le plan diplomatique. Nous étions à l’époque du Traité de Paris qui imposait 18 mois de paix après sa signature.»

Ce pan de l’histoire acadienne est méconnu. Le mettre au jour a demandé dix mois de recherche à André-Carl Vachon.

«Beaucoup de documents ont été détruits après la révolte des esclaves en 1848 et l’éruption volcanique de 1902. Il ne reste que des bribes d’informations. Identifier ces Acadiens a été comme résoudre une énigme.»

L’universitaire québécois y est finalement parvenu.

DiasporAcadie propose un second voyage en Martinique le mois prochain. Il affiche complet.

«On en fera d’autres», annonce Claude Boudreau.