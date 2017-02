«C’est important de rêver gros»

Les membres de la Chambre de commerce du Grand Shediac (CCGS) se sont rassemblés samedi soir pour célébrer leurs bons coups au cours de la dernière année et féliciter ceux et celles qui se sont démarqués.

C’est Brian Ritchie qui a remporté le prix de l’entrepreneur de l’année.

L’homme d’affaires de renom possède entre autres une compagnie de transport de produits pétroliers transatlantique, Rigel Shipping Canada, le restaurant Maison Tait, Bellco Drycleaning, et le restaurant La Coast, situé sur la rue Main de la capitale du homard, anciennement connu comme le Bistro 33.

Sa contribution majeure à l’amélioration du paysage architectural du centre-ville a été soulignée. Au fil des ans, Brian Ritchie a rénové plusieurs anciens édifices pour y abriter ses entreprises.

Certains lui demandent parfois s’il s’estime chanceux d’être arrivé où il en est aujourd’hui.

«Je leur dis que plus on travaille fort, plus on devient chanceux.»

L’homme d’affaires a une véritable passion pour ce qu’il fait. S’il fait aujourd’hui de moins longues heures de bureau, en raison de son âge avancé, dit-il, c’est grâce à ses employés qu’il peut se le permettre.

«Cette reconnaissance, je l’accepte en leur nom. Je compte beaucoup sur eux. J’ai la chance de vivre dans un milieu où il est possible de faire des affaires avec des gens qui sont bons: les gens du Grand Shediac.»

Brian Ritchie n’avait que des louanges pour sa communauté.

Le plus jeune membre de la CCGS a retenu également l’attention, pendant le banquet. Rémi Poirier, un étudiant à la 11e année de la polyvalente Louis-J. Robichaud, opère sa propre entreprise de création vidéo à l’âge de 15 ans: A-Track.

Amoureux de la musique, il a voulu marier passion et talent.

Il a conceptualisé et monté des vidéos pour plusieurs entreprises et artistes locaux, comme Laurie LeBlanc, Travis Cormier et Rosa Laricchiuta. Le nombre total de visionnements des vidéos produites par A-Track se chiffre à plus de 3,1 millions.

«Ce que j’ai appris jusqu’à présent, c’est que c’est important de rêver gros. J’ai l’intention de persévérer.»

Le prix de l’entreprise de l’année a été décerné à la pharmacie Jean-Coutu de Shediac, propriété de Pierre LeBlanc.

La Pharmacie Léger avait sept employés en septembre 1981, quand Pierre LeBlanc y a été embauché en tant que pharmacien. Un an plus tard, il en est devenu propriétaire, avant de changer le nom à Pharmacie LeBlanc en 1985.

«Les affaires allaient bien, mais je ressentais le besoin d’un plus grand défi, alors je suis allé à Montréal rencontrer Jean Coutu pour lui demander de m’associer à son groupe. En 1989, nous sommes devenus une pharmacie Jean Coutu.»

Aujourd’hui, l’entreprise compte 44 employés.

La clef du succès?

«Faire confiance à ses employés et aimer ce qu’on fait; aimer les gens. Je me suis toujours dit que le jour ou l’amour du métier ne serait plus là que je quitterais. Ça fait plusieurs années que je songe à prendre ma retraite dans cinq ans… et je finis toujours par repousser la date.»