De nouveaux débouchés pour les entrepreneurs du N.-B.

Des entrepreneurs du Nouveau-Brunswick comptent bien faire grandir leurs compagnies en bénéficiant du nouvel accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe, ratifié plus tôt cette semaine.

L’Accord économique et commercial global (l’AECG) a été ratifié par le Parlement européen mercredi. L’Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Canada, après les États-Unis. Toutefois, le marché européen est beaucoup plus imposant avec ses 500 millions d’habitants.

Le Canada et l’Union européenne auront négocié pendant cinq ans et quatre mois avant d’en arriver à une entente. L’entrée en vigueur du nouveau traité pourrait se faire dès le mois d’avril.

Pour les entrepreneurs canadiens, l’AECG abolira la grande majorité des droits de douane sur leurs produits. En fait, 98% des lignes tarifaires seront supprimés lorsque l’entente sera partiellement en vigueur et 99% le seront lorsqu’elle le sera pleinement.

L’élimination de ces frais à l’exportation permettra aux entreprises canadiennes d’accéder au marché européen et ses 28 pays membres à moindre coût.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’ensemble du pays et, à mon avis, l’accord mènera à des débouchés pour le Nouveau-Brunswick au cours des prochaines années. Même si la plupart de nos échanges commerciaux se font avec les autres pays de l’Amérique du Nord, l’accord de libre-échange avec l’Union européenne aidera à percer de nouveaux marchés, notamment dans des secteurs comme les pêches et possiblement dans l’industrie forestière», a avancé, par communiqué de presse, le ministre responsable de la Politique d’expansion du commerce, Roger Melanson.

Les principales exportations du Nouveau-Brunswick vers les 28 pays membres de l’Union européenne, selon Fredericton, sont les métaux et produits minéraux dont la valeur moyenne au cours des trois dernières années se chiffrait à 83,7 millions de dollars, les produits de la mer avec une valeur moyenne sur trois ans de 45,7 millions $ et les produits forestiers, dont la valeur annuelle moyenne est de 37 millions $.

Domaine des technologies

Ce ne sont pas que les secteurs primaires qui pourraient profiter du nouvel accord. Les entrepreneurs dans le domaine des technologies comptent aussi tirer leur épingle du jeu.

Serge Colin dirige ClairiTech Innovations à Boudreau-Ouest, non loin de Shediac. Son entreprise offre des solutions en termes de système de ventilation et de contrôle de l’air pour toutes les saisons. Ses produits ne sont pas encore offerts en Europe, mais il explore le marché et lorgne du côté de l’Allemagne.

«Ce qui m’intéresse derrière l’AECG, c’est bien évidemment des possibilités de réduire les frais d’exportation. Mais ce qui m’intéresse beaucoup aussi, c’est la deuxième étape, c’est l’harmonisation des règles de certification», a expliqué l’homme d’affaires originaire de France à l’Acadie Nouvelle.

L’AECG mettra effectivement sur pied un Forum de coopération réglementaire qui permettra de rendre plus «compatibles» les différentes règles des pays impliqués dans cet accord pour réduire les «obstacles aux commerces». Il sera ainsi plus facile pour les entrepreneurs d’obtenir les bonnes informations pour que leurs produits soient développés aux normes européennes.

«On fabrique des produits qui sont aux normes nord-américaines. Le vrai défi est de comprendre quelles sont les requêtes techniques, notamment, de certification, de réglementation et de code de la construction en Europe», a-t-il précisé.

L’entreprise de Marc Albert, est basée à Moncton. DPL Group est cependant prêt à jouer sur la scène internationale. Le président-directeur général de la compagnie revient d’ailleurs tout juste d’Amsterdam, aux Pays-Bas et de bonnes occasions d’affaires se dessinent en Hollande et en Belgique.

Évidemment, comme ClairieTech, DPL Group compte pouvoir réduire ses dépenses à l’exportation grâce à l’élimination des frais de douanes, mais aussi profiter de l’aide gouvernemental en matière de croissance vers l’Union européenne.

«On manufacture nos produits au Canada et un accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe, c’est sûr que ça bien notre affaire. Avec les initiatives gouvernementales pour aider les entreprises à élargir leur marché à l’Europe, c’est sûr qu’on va en prendre avantage», a souligné M. Albert.

Les procédures de certification sont aussi très pour l’entreprise de Moncton qui offre entre autres un produit permettant de connecter les guichets automatiques à un réseau sécurisé et rapide.