Parc national de Kouchibouguac: revendiqué par deux groupes indépendants

Deux groupes indépendants réclament des titres ancestraux sur le Parc national de Kouchibouguac. Des familles expropriées du parc et des membres du conseil de bande d’Elsipogtog revendiquent chacun des droits sur le territoire.

Depuis des décennies, le parc national de Kouchibouguac est fréquenté d’abord et avant tout par les touristes. Le site est reconnu pour ses forêts et ses plages naturelles, des centaines de personnes y font du camping chaque année.

Au cours de l’Histoire, il a cependant été habité et occupé par différents peuples. Jusqu’aux années 1970, lors de l’expropriation visant à créer le parc national, environ 280 familles acadiennes vivaient sur ce territoire.

Les théories sur les siècles précédents divergent.

Un premier groupe, formé d’une centaine de familles expropriées du parc Kouchibouguac, allègue qu’il était habité par un peuple métis, descendants de colons français et d’habitants autochtones. Un deuxième groupe, membres du conseil de bande d’Elsipogtog, avance qu’il appartient à ses ancêtres micmacs, qui n’ont jamais officiellement cédé les droits sur l’espace.

Les deux partis ont donc lancé des procédures légales afin d’obtenir des titres ancestraux sur le parc.

En décembre 2015, les familles expropriées du parc Kouchibouguac ont entamé des démarches légales contre le gouvernement du Canada et Parcs Canada devant la Cour fédérale.

Une année plus tard, un groupe de la Première nation Elsipogtog a déposé une poursuite contre Fredericton et Ottawa visant à obtenir les titres d’une grande superficie du sud-est du Nouveau-Brunswick. La portion de terre, connue sous son nom micmac du district de Siknuktuk, s’étend de Baie-Sainte-Anne à Saint-Jean, puis jusqu’à Pugwash, en Nouvelle-Écosse. Elle comprend notamment le parc Kouchibouguac.

«Ça présente un certain problème. On ne peut pas avoir deux groupes qui avancent un titre indigène pour la même place», affirme Michael Swinwood, avocat des familles expropriées.

L’avocat du groupe d’Elsipogtog, Bruce McIvor, affirme être «au courant de la réclamation qui a été déposée concernant le parc» Kouchibouguac par les expropriés.

«Cependant, nous n’avons pas eu la chance de l’étudier en profondeur et de voir de quelle façon elle pourrait avoir un impact sur la réclamation d’Elsipogtog. Nous allons l’évaluer et la considérer davantage», a-t-il mentionné lors d’une entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, vendredi.

Me Swinwood affirme que sa position sur le dossier dépend de la réponse de Fredericton et d’Ottawa à la plainte du groupe d’Elsipogtog. Celle-ci pourrait être émise d’ici deux semaines.

«Ça va nous permettre de savoir si on pourra se relier ensemble, ou non.»

Le groupe d’expropriés de Kouchibouguac pourrait vraisemblablement contourner les démarches du groupe d’Elsipogtog si la cour fédérale accepte de reconnaître Stephen Augustine comme le représentant légitime du peuple micmac du sud-est du Nouveau-Brunswick.

M. Augustine est l’un des deux plaignants dans la cause des expropriés de Kouchibouguac, l’autre étant Jackie Vautour (qui agit lui-même comme représentant des 99 familles de la poursuite).

M. Augustine est présenté comme le chef micmac héréditaire du district Sigenigteouk. Selon un document déposé par l’avocat des familles expropriées devant la cour fédérale, le «Grand Conseil micmac» de M. Augustine a plus d’autorité que le conseil de bande d’Elsipogtog, car celui-ci a été «imposé» en vertu de la Loi sur les Indiens.

«Il (le conseil de bande) s’agit d’une forme imposée de gouvernance qui ne découle pas des lois, des traditions et des coutumes du peuple autochtone, mais qui est le produit de la législation canadienne», peut-on lire dans le document déposé par Me Swinwood, le 10 février.

La prochaine rencontre entre Me Swinwood et la cour fédérale est prévue le 1er mars. D’ici là, une discussion doit avoir lieu entre Me Swinwood et Me McIvor afin de déterminer s’ils vont coopérer ou s’opposer.