La communauté musulmane du N.-B. veut ouvrir le dialogue (vidéo)

L’attentat contre le Centre culturel islamique de Québec a particulièrement ébranlé les musulmans au Nouveau-Brunswick. Les fidèles comptent répondre à l’intolérance par les échanges et les rencontres.

Souad H’Mida nous accueille dans la mosquée avec un grand sourire. La présidente de l’Association musulmane de Moncton demande aux visiteurs de retirer leurs chaussures avant d’entrer dans la salle de prière.

Dans l’entrée sont accrochées cinq horloges indiquant l’heure de chacune des prières quotidiennes (Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha). Une niche dans le mur du fond (mihrab) indique la direction de la Mecque, la ville sainte vers laquelle prient les musulmans.

L’attentat de Québec est encore très présent dans les esprits en ce vendredi de prière. Dès le lendemain de la tragédie, voisins, collègues, représentants des Premières Nations et des autres communautés religieuses sont venus témoigner leur solidarité.

«Puisse cela vous apporter une bénédiction de confort et de chaleur. Sachez que vous êtes aimés», peut-on lire sur l’un des présents déposés à la mosquée. Ces gestes de sympathie ont réchauffé le coeur de Souad H’Mida. «Ça nous a fait du bien et ç’a calmé notre peine», confie-t-elle. «C’est ça le Canada!»

La tuerie a été un immense choc pour les fidèles.

«C’était un sentiment de peur pendant les 24 premières heures, on ne savait pas s’il y avait une suite. On s’est senti exactement comme en juin 2014, lorsqu’une personne a tué trois policiers à Moncton. On a peur, on n’arrive pas à comprendre…»

Vient ensuite l’heure de la prière. Une centaine de fidèles, tous des hommes, se rassemblent dans la salle principale pour écouter un bénévole réciter des extraits du Coran.

L’amour de son prochain était le thème central de la prière. «Il nous a dit de nous rappeler de dire à nos amis qu’on les aime: Je t’aime ma femme, je t’aime mon enfant, je t’aime mon voisin», résume Mme H’Mida.

Des portes ouvertes

La présidente de l’association est déterminée à continuer d’ouvrir les portes de la mosquée. «Peu importe qui nous appelle pour visiter, pour nous rencontrer, la porte est ouverte aux musulmans comme aux non-musulmans. On a besoin de se parler beaucoup plus.»

Au début du mois, elle s’est d’ailleurs déplacée à Sainte-Rose, dans la Péninsule acadienne, avec quelques bénévoles pour apporter des dons et des repas chauds aux sinistrés de la crise du verglas. «On a été rencontrer les personnes, parler avec eux. C’est la meilleure façon de rester comme des frères et des soeurs. On se sent Canadiens, quand quelqu’un souffre, on souffre tous.»

Fouad Dabbarh de Fredericton partage ce besoin de dialoguer. Cet entrepreneur a créé Biomatcan, une entreprise spécialisée dans la conception d’appareils orthopédiques et dentaires. Selon lui, la communication est essentielle pour apprendre à vivre ensemble et briser les stéréotypes.

«Avec tout ce qu’il se passe dans le monde, la communauté musulmane est méconnue et montrée du doigt. Comme musulmans, on ne fait pas assez d’efforts pour parler de nous-mêmes, exprimer qui on est et se démarquer de cette image que certains essaient de véhiculer.»

En réponse à la tuerie de Québec, de nombreux citoyens sont venus déposer des fleurs, des messages, et des lettres de soutien devant la mosquée de Fredericton. La communauté musulmane a alors décidé d’organiser une journée portes ouvertes le 5 février dernier.

«Il nous fallait du temps pour se parler, se rencontrer, montrer notre lieu de prière, présenter notre religion, explique Fouad Dabbarh. Ça a été un bel échange, on s’est rapproché de nos concitoyens qui ne connaissent pas notre côté spirituel. L’ignorance de l’autre crée de la haine. Si les gens se connaissaient mieux, ça n’arriverait pas.»

Lutter contre les amalgames

Le chef d’entreprise souligne la gentillesse des Néo-Brunswickois et assure qu’il n’a jamais été victime de racisme dans la province. En septembre dernier cependant, il a été insulté par des passants alors qu’il marchait dans une rue de Montréal. «Les gens me traitaient de terroriste, c’était vraiment choquant». raconte-t-il.

Interrogé lors de la prière de vendredi à Moncton, Glenn Gallant estime que les musulmans sont régulièrement victimes d’amalgames. «Parmi les musulmans, tu as des nouveaux arrivants, des gens qui sont là depuis 30-40 ans et bien intégrés, d’autres comme moi qui sont Acadiens dont les ancêtres sont ici depuis des générations», dit-il.

Glenn Gallant s’est converti à l’islam il y a 6 ans au terme d’une «longue quête personnelle, spirituelle et philosophique». À la recherche de réponses sur le sens de la vie, il s’est mis à étudier le Coran avant d’adopter les rites musulmans.

Les confusions restent nombreuses déplore lui aussi Lacina Coulibaly, professeur à l’école de foresterie de l’Université de Moncton – campus d’Edmundston.

«On associe l’islam aux Arabes, mais tous les Arabes ne sont pas musulmans, rappelle-t-il. Il ne faut pas non plus oublier qu’avant d’être musulman, on a une identité culturelle qu’on hérite de notre milieu. L’islam pratiqué en Afrique noire ou en Indonésie n’est pas celui pratiqué Afghanistan ou en Arabie Saoudite. L’interprétation du Coran est différente, mais on a tendance à tout mettre dans le même panier.»

«Une religion de paix»

À chaque fois que l’on demande aux musulmans néo-brunswickois de définir leur religion en quelques mots, l’idéal de paix revient toujours à l’avant-plan.

«L’islam c’est une religion de paix, insiste Fouad Dabbarh. Le mot qu’on se dit le plus entre musulmans c’est Assalam aleykoum «que la paix soit sur vous». Quand je fais ma prière, quand je fais le jeûne, je suis en paix.»

Tous sont révoltés de voir les responsables d’actes terroristes se réclamer de l’islam. «Je ne les considère pas comme des musulmans, tranche Lacina Coulibaly. Il faut dire non à la violence et au terrorisme. Il y a d’autres moyens que la violence pour faire valoir ses droits.»

«Ils se cachent derrière la religion pour justifier ce qu’ils ont fait, mais ils le font pour eux-mêmes, renchérit Ousman Aboubakar, étudiant à l’Université de Moncton. Le Coran nous dit que celui qui tue un homme tue toute l’humanité. D’ailleurs, la majorité des victimes d’attentats à travers le monde, ce sont des musulmans.»

Islam au N.-B.: les fidèles peinent à trouver des lieux de prières

La nécessité d’une nouvelle mosquée se fait sentir à Fredericton, les musulmans de la capitale s’organisent. De son côté, la petite communauté d’Edmundston ne parvient pas à trouver un lieu de culte permanent.

Alors que les communautés de Moncton, Fredericton et Saint-Jean sont les propriétaires d’édifices religieux, les fidèles d’Edmundston ne cessent de changer de lieu de culte.

«On n’a pas cessé de changer d’adresse. On s’est déplacé de salon en salon, ça n’a pas été facile. Présentement, on loue le dessus d’un immeuble au centre-ville», explique Lacina Coulibaly, professeur à l’école de foresterie de l’Université de Moncton – campus d’Edmundston.

Face aux réticences du voisinage, ils ont été forcés d’abandonner le sous-sol d’un immeuble qu’ils louaient sur la 49e avenue.

«Ce n’étaient pas des prières bruyantes, la crainte venait du fait qu’ils voyaient arriver des gens avec des habits traditionnels. Il y a eu des plaintes pour dire qu’ils ne voulaient pas cohabiter avec nous», déplore M. Coulibaly.

La communauté musulmane d’Edmundston compte une vingtaine de familles musulmanes, la plupart sont des médecins et des professeurs installés dans la région de longue date. Ils ont demandé l’aide de la municipalité pour les aider à trouver un terrain vacant et des discussions sont en cours.

À Fredericton, la mosquée du chemin Lincoln ne répond pas aux besoins d’une communauté grandissante. Située en périphérie de la ville, l’ancienne église est trop petite pour accueillir tous les fidèles. Il n’existe pas non plus de cimetière musulman dans la capitale.

«La communauté a vraiment grandi au cours des deux dernières années, principalement avec l’arrivée des familles syriennes, témoigne Fouad Dabbarh, un entrepreneur de Fredericton. C’est très pesant, surtout à la prière du vendredi. C’est plein, plein jusqu’à la porte et beaucoup de monde ne peut pas venir à cause du manque d’espace et de stationnement. C’est impossible pour les étudiants de s’y rendre à pied l’hiver.»

L’été dernier, il a fallu louer un gymnase pour accueillir les 700 personnes venues célébrer l’Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan. L’Association islamique de Fredericton souhaite pouvoir construire une nouvelle mosquée en centre-ville.

«On a besoin d’un espace où les gens puissent faire leur prière et se rencontrer dans de bonnes conditions», explique M. Dabbarh.

Le projet pourrait coûter entre 500 000 $ et 1 million de dollars. «Nous cherchons à acheter un terrain plus proche de l’université, ce serait plus pratique, mais c’est très cher dans ce secteur et on n’a rien trouvé pour le moment», indique Dr Ghazi Elmontaser, un membre de l’association.

Au lendemain de l’attentat de Québec, un citoyen non musulman, Ben Conoley, a décidé de lancer une campagne de financement participatif sur le site GofundMe pour soutenir le projet de mosquée. Plus de 30 000$ ont été récoltés en quelques jours.

«C’est un geste très touchant», souligne M. Dabbarh.

D’après Statistiques Canada, 2640 musulmans résidaient au Nouveau-Brunswick en 2011. L’arrivée de plus de 1500 réfugiés syriens l’an dernier a redistribué les cartes. Les données sur diversité ethnoculturelle du recensement 2016 donneront un portrait plus actualisé.