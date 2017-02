Des millions pour traiter les eaux usées à Shediac et à Cap-Pelé

Avoir deux députés dans les cabinets fédéral et provincial rapporte gros pour Shediac et Cap-Pelé. Les municipalités pourront moderniser leurs réseaux de distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées au cours de l’été grâce à des investissements conjoints totalisant plus de 4,2 millions $.

Le député de Beauséjour, Dominic LeBlanc, et le député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Victor Boudreau, étaient tous deux de passage dans leurs circonscriptions pour officialiser l’annonce d’octroi.

Ces investissements font partie d’une liste de 74 projets approuvés selon le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. En y ajoutant 47 autres projets relatifs annoncés en 2016, il s’agit d’un total de 121 projets représentant plus de 77,7 millions $ en fonds fédéraux attribués au Nouveau-Brunswick dans le cadre de ce programme.

Depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir, le gouvernement a modifié les critères de ce Fonds, en faisant passer la contribution maximale du fédéral de 33% à 50%. Cela permet aux petites municipalités d’en faire plus avec leur argent.

Ce financement sera utilisé à bon escient à Cap-Pelé

La municipalité prolongera le réseau d’égout sanitaire des chemins Acadie et Saint-André, incluant quatre stations de pompage et l’amélioration du système de pompage existant. Cet investissement permettra de desservir une soixantaine d’habitations existantes en plus d’un large territoire à être développé.

«Ça va certainement créer des conditions plus attrayantes pour des familles qui souhaitent s’installer chez nous, en plus de générer de l’emploi dans la région. C’est très apprécié et au nom de tout le village, je vous dis merci», indique Serge Léger.

L’engouement est tout aussi palpable à Shediac.

Les fonds permettront de moderniser l’infrastructure d’eau, d’égout sanitaire et pluvial sur un tronçon de la rue Main, entre la rue Sackville jusqu’à quelques mètres avant la rue Chesley. Voilà plus de 50 ans que le système de traitement des eaux usées a été complètement mis à jour. La nouvelle est bien accueillie par le maire, Jacques LeBlanc.

«Je suis heureux de voir qu’on peut avoir des alliés et des partenaires au provincial et fédéral qui croient en l’avenir de nos municipalités. C’est important de s’assurer le bon fonctionnement de nos infrastructures pour être en mesure d’avoir des services adéquats pour nos citoyens.»

Les travaux devraient débuter ce printemps.

Victor Boudreau a salué l’accroissement démographique de la ville, qui a grimpé de 10,1% depuis 2011, selon le recensement de la population 2016 de Statistique Canada. Shédiac détient maintenant la palme de la plus forte augmentation au sud-est du Nouveau-Brunswick.

«C’est clair qu’il y a eu une croissance importante, et ça prend es infrastructure à la hauteur de la situation.»

Dominic LeBlanc n’avait que des mots doux pour la capitale du homard.

«Vous avez une vision précise de votre avenir, vous maîtrisez votre développement culturel, économique et environnemental. Nous sommes fiers d’être partenaires avec un conseil municipal aussi innovateur. C’est un plaisir.»

Une solution aux embouteillages

Les travaux de réfection sur la rue Main sont synonymes de congestion routière, surtout lorsque la saison touristique bat son plein. Pendant les mois chauds, la population de Shediac passe de 6700 à plus de 30 000.

Afin d’éviter les maux de tête aux automobilistes -et pour ne pas créer un impact négatif sur l’expérience touristique des visiteurs-, la municipalité a l’intention de mettre une pause aux travaux pendant deux mois.

Les travailleurs accrocheront leurs casques et leurs pelles de la mi-juin au début septembre. Le reste des réfections seront terminées avant l’hiver, selon la température, explique Jacques LeBlanc.

«On croit que ce serait la meilleure solution pour éviter les problèmes. De cette façon, on devrait être en mesure d’éviter tous les mauvais impacts sur la saison touristique, qui est vitale à l’économie de la ville, après tout.»