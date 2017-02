Les producteurs de bleuets du Nord-Est font pression

Les producteurs de bleuets du Nord-Est continuent de plaider en faveur de la création d’un office de mise en marché dans la Péninsule acadienne, mais une réponse concrète du gouvernement provincial se fait toujours attendre. Des signes d’espoir pointent à l’horizon.

En début de semaine, l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du N.-B. a acheté une publicité dans l’Acadie Nouvelle pour remercier les élus régionaux de leur appui. Une rencontre a eu lieu entre les producteurs locaux et les députés libéraux du nord de la province en décembre.

«On nous dit que le caucus régional est solidement derrière nous», dit Jean-Maurice Landry, président de l’Association.

L’Acadie Nouvelle a contacté plusieurs députés de la Péninsule acadienne, mais ils n’ont pas répondu à notre demande d’entrevue.

Les producteurs du Nord ont participé à un plébiscite en avril 2016. La vaste majorité, soit 84%, a approuvé la création de l’office de mise en marché. Les résultats ont été formellement reconnus le 13 octobre lors d’une conférence téléphonique avec Rick Doucet, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, mais la province n’a pas encore donné son feu vert. Un office de mise en marché doit permettre aux producteurs de mieux s’organiser et de négocier les prix de vente.

«Un tel office va permettre de conserver et de dépenser dans la région les millions de dollars que les producteurs locaux vont verser à cet organisme au cours des prochaines années», écrit Jean-Maurice Landry dans la publicité.

L’argent doit permettre d’ouvrir un bureau dans le Nord-Est, d’embaucher un directeur général et de soutenir des activités de recherche dans les établissements postsecondaires de la région, ajoute M. Landry.

Selon lui, la province avait promis de formaliser sa décision vers la fin janvier, mais le processus est toujours en cours. Les producteurs attendent une réponse avec impatience. Les démarches ont commencé il y a quatre années.

«Le projet d’office a commencé en mars 2013. Nous avons fait une demande formelle auprès de la Commission des produits de la ferme. Ça va faire quatre ans en mars. Nous avons eu deux gouvernements pendant ce temps. Les résultats ont été confirmés par le ministre Doucet. Je suis vraiment à court d’explications pour savoir ce qui ne va pas.»

Une hypothèse? Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l’agence provinciale Bleuets NB, qui s’occupe de la promotion et de la recherche, ont longtemps favorisé la création d’un office provincial. L’organisme a réitéré cette position lors d’une entrevue en février 2016, mais les producteurs du Nord-Est sont les seuls à en faire une revendication.

«En fin de compte, on est le seul groupe qui demande un office de commercialisation et on pose des questions pour savoir où la province en est avec le dossier.»

L’Acadie Nouvelle a contacté le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour en savoir plus, mais il est demeuré vague sur ses intentions.

«La création d’emplois reste la première priorité du gouvernement. Le développement agricole du bleuet a été identifié comme une opportunité de croissance clé dans le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick et nous sommes déterminés à travailler avec les producteurs pour atteindre une croissance importante. Le gouvernement annoncera une décision une fois qu’elle aura été finalisée.»