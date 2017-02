Sortie de route mortelle: un homme de Miramichi accusé

Des accusations ont été portées contre un homme âgé de 28 ans de Miramichi en lien avec une sortie de route mortelle.

Daniel Hébert a été accusé de conduite avec capacités affaiblies ayant causé la mort et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise ayant causé la mort.

Les accusations découlent d’une sortie de route qui s’est produite sur la route 11, à Kouchibouguac, le 27 avril 2016, et qui a causé la mort d’un passager âgé de 51 ans. L’enquête policière a établi que l’accusé conduisait le véhicule au moment de l’incident.

Daniel Hébert a comparu en Cour provinciale à Moncton, lundi. On lui a ordonné de ne pas quitter la province à moins qu’un tribunal ne l’en autorise par écrit. Il devra aussi respecter un couvre‑feu de 22h à 6h, et on lui a interdit de conduire un véhicule à moteur et de consommer de l’alcool.

Il comparaîtra de nouveau en cour le 20 mars pour inscrire son plaidoyer.