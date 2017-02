Une tonne de conducteurs recherchés

L’industrie du transport au Nouveau-Brunswick, particulièrement dans le Grand Moncton, grandit. Face à une pénurie de main-d’œuvre, les différentes entreprises de camionnage cherchent des tonnes de conducteurs.

Selon l’Association de camionnage des provinces de l’Atlantique (APTA), l’industrie affichait près de 1000 postes vacants en 2016. Les entreprises de transport cherchaient surtout des conducteurs et, en 2017, ils ont encore besoin de centaines de chauffeurs.

«L’an dernier, il y avait près de 1000 postes disponibles à travers la province, dans différents fonctions, qu’on avait de la difficulté à combler. C’est beaucoup d’emplois pour une petite province, puis ce ne sont pas tous les postes qui sont affichés non plus. Combien a-t-on besoin de conducteurs? Ça peut varier de mois en mois, mais on en a besoin de beaucoup», a affirmé Jean-Marc Picard, directeur général de l’APTA.

Il suffit de se promener dans les parcs industriels du Grand Moncton pour le constater. Les mots «drivers wanted» affichés devant les différentes compagnies de camionnage reviennent souvent.

«Ça dépend des compagnies, mais c’est sûr que si dix bons candidats frappent à la porte, ils vont les embaucher. Il faut aussi penser que quand il y a une pénurie, on veut de bons chauffeurs aussi. Si un candidat a plusieurs accidents à son dossier, plusieurs compagnies ne vont même pas le considérer», a avancé M. Picard, rappelant que l’APTA représente 320 compagnies de transport en Atlantique.

Keltic, une compagnie de transport qui a pignon sur rue dans le parc industriel Caledonia de Moncton, est toujours à la recherche de nouveaux conducteurs. L’entreprise compte 200 employés, dont 150 chauffeurs. Le vieillissement de la main-d’œuvre et le manque de sang neuf représentent un défi de tous les instants pour cette entreprise.

«C’est une préoccupation de l’industrie en général. La population de conducteurs est vieillissante. De plus, il y a quelques années, nous avons perdu plusieurs de nos conducteurs au profit de l’Ouest canadien lorsque tout roulait dans le tapis là-bas », a indiqué Chris Steeves, un porte-parole de l’entreprise.

Il n’y a pas qu’à Moncton qu’on cherche des chauffeurs d’expérience. GM Rioux de Grand-Sault emploie actuellement 75 conducteurs et en embauche jusqu’à dix par année. L’entreprise «grossit», a confirmé un porte-parole à l’Acadie Nouvelle.

«On a de gros joueurs dans notre province. Nous sommes le centre de l’Atlantique. Nous avons trois compagnies au Nouveau-Brunswick qui figurent parmi les dix plus grosses au Canada. C’est sûr qu’il y a eu de la croissance au cours des dernières années pour ces entreprises, mais en général, il y une pénurie de conducteurs dans notre industrie», a rappelé Jean-Marc Picard.

Le salaire moyen d’un chauffeur de camion au Nouveau-Brunswick est de 50 000$ à 55 000$ par année. Au Canada, il peut atteindre 75 000$, selon l’Alliance canadienne du camionnage. L’organisme estime que l’industrie embauche 300 000 conducteurs au pays et prévoit qu’en 2020, il y aura un manque de 25 000 à 33 000 chauffeurs. La demande de l’industrie pour de nouveaux chauffeurs augmente de 17% par année, et ce, surtout en raison du vieillissement de la main-d’oeuvre. En 2014, l’âge moyen d’un chauffeur était de 47,1 ans.

Former le futur

Les jeunes ne se précipitent pas aux portes du CCNB pour s’inscrire au programme de Transport par camion. Ceux qui choisissent cette route obtiendront immédiatement un emploi à la fin de leurs études collégiales.

Il n’y a qu’un seul étudiant inscrit au programme offert par le CCNB, campus de Grand-Sault.

«Il y a beaucoup d’intérêt, mais le coût est la plus grande barrière», explique Josée Rioux-Walker, responsable du programme Transport par camion.

Le coût du programme de 12 semaines est actuellement de 10 000$.

«L’association appuie seulement le cours de 12 semaines. Suivre ce cours coûte quand même 10 000$. Certaines personnes n’ont pas les moyens et veulent suivre un cours moins long et moins dispendieux, mais on ne recommande pas ce cours-là et on les avise qu’ils risquent de ne pas avoir d’emploi à la fin de cette formation», soutient Jean-Marc Picard, directeur général de l’APTA.

L’APTA a mis sur pied un comité dont l’objectif est de faire reconnaître la profession de chauffeur de camion aux yeux de la province et, pour des questions de sécurité, rendre obligatoire la formation.

«Le coût du cours crée un obstacle pour les jeunes qui veulent suivre la formation. On essaie de changer ça avec la province. En ce moment, on travaille là-dessus. On a un comité en place pour essayer de faire des petits changements. Je veux vraiment que la formation soit obligatoire», a précisé M. Picard.

«Les responsabilités qui viennent avec cet emploi sont tellement grandes et tellement importantes. Les conducteurs partagent la route chaque jour avec des milliers de personnes. Il doit y avoir quelque chose d’obligatoire à un moment donné», a-t-il ajouté.

La formation de chauffeur au CCNB n’est pas subventionnée par le gouvernement provincial. C’est pourquoi le cours offert par l’éducation permanente est aussi dispendieux. Cependant, le CCNB a proposé un plan d’affaires au gouvernement provincial qui ferait passer la formation à 15 semaines et permettrait au programme d’être subventionné. Rien n’est encore coulé dans le béton, mais ça augure bien.

«Ce sera au ministère à l’annoncer, mais nous croyons que ce sera positif», a confié Mme Rioux-Walker.

Chose certaine, l’industrie cherche des chauffeurs d’expérience sur lesquels elle peut compter et ça commence avec une bonne formation, selon Chris Steeves de Keltic Transportation.

«L’industrie du transport ne disparaîtra pas. Il y a de bons salaires qui sont offerts. La formation doit être disponible pour les jeunes afin qu’ils puissent comprendre les occasions qui s’offrent à eux», a conclu M. Steeves.