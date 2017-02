Une baisse du prix de l’essence pointe à l’horizon

Après la hausse de la semaine dernière, le prix de l’essence au Nouveau-Brunswick doit subir une baisse dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une baisse de 1 à 2 cents le litre. Dan McTeague, analyste de Gasbuddy, prédit pour sa part une baisse de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans le reste des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est de 109,3 cents le litre.

Selon M. McTeague, le changement de saison est le facteur qui aura la plus forte influence sur les prix de l’essence cette semaine. Au printemps et à l’été, les raffineries ajoutent des substances à l’essence afin de prévenir l’évaporation. Les semaines de la fin février et du début mars sont donc leur dernière occasion de vendre l’essence sans additif jusqu’à l’hiver prochain.

«La liquidation des stocks d’essence d’hiver va stabiliser les prix dans la semaine à venir. Les négociations internationales concernant la production du pétrole ont une influence plus faible, car les raffineries commencent leur phase de maintenance et leurs préparations visant à accommoder l’essence d’été.»

Mardi matin, les prix d’essence les plus bas au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, étaient à Fredericton, à Shediac, à Keswick et à Oromocto, où des stations-service vendent l’essence à 102,9 cents le litre ou moins.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Shippagan, à Caraquet, à Campbellton, à Hartford, à Paquetville et à Inkerman, où au moins une station-service affiche un prix de 108,9 cents le litre ou plus.

Le prix moyen dans la province est de 106,5 cents le litre, ce qui est légèrement plus haut que la moyenne nationale de 105,3 cents le litre.

Les prix les plus élevés sont à Colombie-Britannique (118 cents le litre) et à Terre-Neuve-et-Labrador (132,3 cents le litre). Les prix les plus bas sont en Alberta (93,8 cents le litre) et en Saskatchewan (95 cents le litre).

Notons que les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site Internet (barchart.com).