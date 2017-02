La clause échappatoire a l’effet d’un coup de poing

Le démantèlement toujours possible de tronçons du chemin de fer reliant Campbellton à Moncton surprend et déçoit. Alors que le maire de Bathurst croyait que le lien ferroviaire vers le Nord était sauvé, Paolo Fongemie a aujourd’hui l’impression de s’être fait roulé dans la farine.

En janvier 2014, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le Canadien National annonçaient une entente de 50 millions $ pour la restauration de deux tronçons de la ligne Newcastle, totalisant près de 70 km. Le CN envisageait jusque là de la démanteler, à moins d’être en mesure de la rentabiliser.

La nouvelle a été accueillie avec un soupir de soulagement par les maires et le milieu des affaires des villes et des villages de la région Chaleur ainsi que de la Péninsule acadienne qui faisaient pression depuis longtemps pour la sauvegarde de ce lien, vital à l’économie du Nord.

Peu de personnes savaient que dans les lignes de cette entente se cachait une clause échappatoire, entrant en vigueur en 2019 et prévoyant l’arrêt des activités de la compagnie ferroviaire à cet endroit, advenant une baisse de la fréquence de transport de cargaison.

Cet élément était inconnu jusqu’à lundi.

«Si le nombre de wagons de marchandise diminue pour deux années consécutives en deçà du niveau de 2012, le Canadien National aura le droit de se retirer de l’entente», a indiqué le ministre des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Bill Fraser, en entrevue sur les ondes de Radio-Canada Acadie.

Bien que la propriété du Canadien National, le tronçon est emprunté par le train de passagers de VIA Rail. Son démantèlement pourrait signifier la fin du transport ferroviaire du nord au sud de la province.

La nouvelle a l’effet d’un coup de poing pour le maire de Bathurst.

Sa ville a subi plusieurs revers au cours des vingt dernières années, dont la fermeture de l’usine Smurfit-Stone en 2005, qui a engendré la perte de 270 emplois. La municipalité a depuis multiplié les efforts pour se prendre en main. Il s’agit d’un travail ardu et de longue haleine qui nécessite que l’infrastructure demeure présente, fait valoir Paolo Fongemie.

«Il est minuit moins cinq. Si on avait su ça dans le passé, des plans auraient pu être mis en place pour redresser la situation en connaissance de cause. Là, on se retrouve devant un fait accompli. C’est désolant.»

Même son de cloche chez l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«On avait compris qu’on avait 15 ans pour mettre de l’avant un plan de valorisation de cette infrastructure-là afin d’inciter les entreprises à l’utiliser davantage et là on apprend qu’il y a d’autres critères. On ne peut pas se tourner de bord du jour au lendemain», se désole Frédérick Dion, directeur général de l’AFMNB.

Pour lui, il ne s’agit rien de moins que d’un retour à la case départ.

«La question qui se pose, c’est pourquoi on a signé une telle entente et investi des fonds publics alors qu’on n’avait pas cette garantie de 15 ans qu’on nous disait qu’on allait avoir.»

L’Acadie Nouvelle a sollicité une entrevue auprès du ministre des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Bill Fraser, mais il n’a pas donné suite à nos appels.

Contacté en fin de journée, un porte-parole du Canadien National s’est voulu rassurant. Jonathan Abecassis indique qu’aucun plan n’est présentement en œuvre pour démanteler cette voie ferroviaire à l’instant présent.

«Nous poursuivons notre collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et nous travaillons de manière diligente avec eux afin d’attirer et de soutenir la circulation ferroviaire sur ce corridor.»