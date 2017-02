«En tant qu’enfant adopté, tu as besoin de connaître tes origines»

Scellés depuis des années au Nouveau-Brunswick, les dossiers d’adoption pourraient bientôt être ouverts aux personnes adoptées et à leurs parents biologiques. Mère adoptive et enfant adopté, Thérèse Haché juge cette transparence essentielle.

Le Nouveau-Brunswick s’apprête à ouvrir les dossiers d’adoption pour donner aux adoptés adultes et aux parents biologiques l’accès à leurs renseignements réciproques. La province pourrait rejoindre la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Alberta, l’Ontario et le Yukon qui ont déjà fait la transition vers des dossiers d’adoption ouverts.

Depuis 1968, le gouvernement gardait confidentielle l’information sur l’adoption afin de protéger toutes les parties concernées. En 2013, les conservateurs de David Alward avaient lancé un dialogue avec le public sur l’ouverture de ces dossiers. Après un long moment d’hésitation autour des questions de droit à la vie privée, le gouvernement Gallant a finalement déposé un projet de loi plus tôt ce mois-ci.

Si la loi est promulguée, les enfants adoptés pourront avoir accès à leurs dossiers dès qu’ils auront atteint 19 ans. Ils obtiendront alors le nom de leurs parents ainsi que des informations sur leur éducation et leur état médical. La province permettra aussi aux parents biologiques de connaître l’identité des enfants qu’ils ont placés en adoption.

Cependant, les parents biologiques comme les enfants adoptés auront la possibilité de demander que le dossier reste scellé s’ils s’opposent à la communication de leurs renseignements. Ce droit de veto ne s’appliquera qu’aux enfants adoptés avant le 1er avril 2018 et ne tiendra plus pour les adoptions qui auront lieu après le 1er avril 2018.

Ces changements sont très bien reçus par Thérèse Haché qui a adopté un garçon de deux mois et une fille de deux ans en 1975 et en 1979. Elle a elle-même été adoptée, ce qu’on lui a caché jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle n’a jamais cherché à savoir qui étaient ses parents biologiques car le sujet provoquait un malaise dans son entourage.

«On ne parlait pas d’adoption, une fille qui tombait enceinte hors mariage c’était le déshonneur de la famille. On le cachait à l’enfant par peur qu’il ne soit pas accepté. Tu ne peux pas être toi-même à ce moment-là.»

Elle applaudit donc la décision du gouvernement de permettre une plus grande transparence.

«En tant qu’enfant adopté, tu as besoin de connaître tes origines, de savoir d’où tu viens pour savoir où tu vas dans la vie. C’est primordial de savoir qui on est. En ouvrant les dossiers, ça va faciliter le contact entre les parents biologiques, les parents adoptifs et les enfants adoptés.»

La mère adoptive a toujours eu le désir de rencontrer les parents biologiques de ses deux enfants.

«Je voulais les remercier de nous avoir permis de réaliser notre rêve de devenir parents, explique-t-elle. J’avais dit à mes enfants que si tel était leur désir ça se concrétiserait. Je les avais quand même préparés à l’idée que ça pourrait ne pas être possible, que la mère avait peut-être décidé de couper les liens définitivement.»

Compléter le casse-tête

Par la suite, ses enfants ont fait les démarches afin de retrouver leurs parents biologiques respectifs. Son fils est parvenu à retrouver la trace de sa mère biologique et les deux familles ont tissé des liens étroits depuis.

«On a établi de bonnes relations avec elle et on se visite régulièrement. Ça nous a permis d’agrandir notre famille et on vit de belles choses ensemble», témoigne Thérèse Haché.

Malheureusement, sa fille n’a pas eu cette chance. À l’âge de 21 ans, elle s’est lancée dans des recherches en ligne avant de prendre contact avec sa famille biologique. Elle a alors appris le décès de sa mère un an plus tôt.

«À 6 ans, ma fille avait déjà le désir de connaître sa mère biologique et j’étais très ouverte à ça, se souvient Thérèse Haché. Elle me disait »je veux savoir de quoi j’aurai l’air quand je serai grande ». Tu ne peux pas enlever ce lien. Ça te suis et si tu ne règles pas ces choses-là dans ta vie, il te manque une pièce pour finir ton casse-tête.»

Elle estime que tout enfant devrait avoir accès aux informations médicales des parents, notamment dans le cas de problèmes de santé qui se transmettent génétiquement. Elle ajoute que l’ouverture des dossiers aidera à évacuer certaines questions qui peuvent hanter les enfants adoptés comme les parents biologiques.

«L’enfant adopté aimerait savoir comment il s’appelait à sa naissance. Qui étaient ses parents? Pourquoi est-ce arrivé? Les parents biologiques peuvent se demander ce qu’est devenu leur enfant? Est-ce qu’on s’est bien occupé de lui? L’ouverture des dossiers va permettre de répondre à ces questions légitimes.»

Des révélations difficiles

D’après le rapport du ministère du Développement social sur la consultation publique, 85% des répondants à un questionnaire en ligne se disent en faveur de l’initiative. Le document fait état de certaines des préoccupations de ceux qui s’opposent à l’ouverture des dossiers d’adoption.

«Dans le cas des mères biologiques qui ont décidé de taire cette décision personnelle toute leur vie, le fait que leur secret soit divulgué à leur insu pourrait avoir d’énormes répercussions», a commenté un participant.

«Ce serait mal de forcer les parents biologiques à divulguer leur identité à l’enfant qu’ils ont placé en adoption s’ils avaient une raison valable de prendre une telle mesure», a ajouté un deuxième.

Thérèse Haché reconnaît que tout n’est pas rose et que certaines informations peuvent être douloureuses. Mais elle est convaincue que le jeu en vaut la chandelle.

«Il n’existe aucune garantie à 100% que ce seront des histoires heureuses pour tout le monde. Dans la majorité des cas, de belles histoires d’amour résultent de ces rencontres. Même si ce n’est pas facile, tu en sors gagnant.»

Aujourd’hui, Mme Haché travaille pour la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l’adoption dans les régions Chaleur, Péninsule et Restigouche. Elle organise régulièrement des rencontres entre parents adoptifs et candidats à l’adoption.