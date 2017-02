Clause secrète: le ministre Bill Fraser a discuté avec le CN

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure était au courant de la clause «secrète» de l’entente de renouvellement de la ligne ferroviaire Newcastle entre le gouvernement provincial et le Canadien National (CN), accordant un droit de sortie au géant ferroviaire.

Bill Fraser en a pris connaissance peu après avoir hérité de son ministère, à la suite du remaniement ministériel majeur du 6 juin 2016.

L’entente signée en 2014 sous le gouvernement progressiste-conservateur de David Alward stipule que Fredericton et l’entreprise devaient tous deux investir 25 millions $ pour restaurer deux tronçons totalisant près de 70 km, dans le but d’éviter son démantèlement.

Les dirigeants ont alors affirmé haut et fort que le CN aurait le droit de se retirer de l’entente après 15 ans – en 2029, si le trafic de marchandise ne s’améliorait pas d’ici là, donnant amplement le temps aux élus et aux municipalités d’établir et de mettre en marche une stratégie pour renverser la vapeur.

Une clause tenue secrète jusqu’à lundi indique plutôt que le CN aura le droit de démanteler le tronçon dès 2019 si le nombre de wagons de marchandise qui y transitent est pendant deux ans de suite en bas du seuil de ce qu’il était en 2012.

Au lieu d’en informer immédiatement la population et les membres de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, laquelle avait défendu bec et ongle l’importance de cette voie pour l’économie des municipalités du Nord, Bill Fraser a cru plus sage de travailler directement auprès des dirigeants du CN.

«Quand je me suis rendu compte de cette clause, j’ai tout de suite pris la route vers Montréal. Nous avons eu de longues discussions portant sur des stratégies pour faire croître l’utilisation de la ligne ferroviaire par les industries.»

Il affirme avoir multiplié les avenues pour assurer la croissance d’utilisation de la voie ferroviaire.

Un comité spécial a été mis sur pied pour étudier la situation et un appel de candidature a été lancé pour l’embauche d’un consultant spécialiste en voies ferroviaires. Le concours se termine ce vendredi.

«Notre objectif est de devenir cette liaison entre le CN et les industries. Nous devons faciliter cette relation; l’avenir de ce lien en dépend.»

Le député de Miramichi s’avoue inquiet de la situation. Il est le premier à reconnaître toute l’importance du chemin de fer pour les municipalités du Nord.

«Nous allons faire tout en notre possible pour nous assurer du succès de l’opération de sauvetage.»