Crabe des neiges: tout semble en place pour une saison de rêve

Le prix du crabe des neiges sera probablement plus élevé que l’an dernier, selon un meneur de l’industrie. Il est cependant trop tôt pour s’avancer sur un prix exact.

C’est le temps des rumeurs et des spéculations dans la communauté acadienne des pêcheurs de crabe des neiges.

Alors que les prix du crustacé pêché en Alaska ces dernières semaines ont atteint des niveaux records au Japon (plus de 8$ la livre), les intervenants de l’industrie du Nouveau-Brunswick tentent de se faire une idée du prix de la prochaine pêche dans le golfe du Saint-Laurent.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), avance cependant qu’il est trop tôt pour émettre des prédictions.

«C’est sûr que dans les café, il y en a qui spéculent sur toutes sortes de prix. Mais si tu me demandes s’il y a un prix plus concret qui circule, ma réponse – en tant que personne près du dossier – est qu’il n’y a vraiment rien d’officiel.»

«Quel sera le prix cette année? Sera-t-il 4,50$ la livre? Sera-t-il 5$, ou même 6$? Il faudrait avoir une bonne boule de cristal pour le dire à ce moment ici.»

Certains facteurs permettent tout de même à M. Lanteigne d’entrevoir la prochaine pêche avec optimisme. L’économie américaine est en bonne santé et le taux de change est favorable pour l’exportation. De plus, la pêche en Alaska a été médiocre, ce qui a créé une plus grande demande pour le crabe de l’Est.

Ainsi, il prévoit que les prix seront plus élevés que l’an dernier, quand ils avaient atteint environ 3,75$ la livre en fin de saison.

«En étant positifs, on est certain d’une chose: on n’a pas besoin d’être prophète pour dire que le prix du crabe des neiges sera plus élevé qu’il était en 2016.»

Les pêcheurs et les propriétaires d’usines auront une meilleure idée de la valeur du crabe des neiges lors du grand salon de fruits de mer de Boston. Le Seafood Expo North America, qui aura lieu du 19 au 21 mars, est habituellement le meilleur endroit pour prédire la valeur des débarquements des pêches du printemps.

Une baisse des débarquements du crabe des neiges de l’Alaska au cours des dernières semaines a provoqué des prix records au Japon, selon le site d’actualité spécialisé en fruits de mer Seafoodnews.com.

Dans plusieurs marchés, dont au Japon et à Seattle, le prix du crabe des neiges a dépassé la barre des 8$ la livre, soit environ 2$ de plus qu’à pareille date l’an dernier.

Mercredi prochain, les joueurs de l’industrie des Provinces maritimes se réuniront à Moncton pour la rencontre du comité consultatif sur le crabe des neiges du ministère des Pêches et des Océans. C’est alors que les pêcheurs apprendront quel sera le quota de la pêche de 2017.

Plusieurs prévoient qu’il sera près du double de ce qu’il était l’an dernier, en raison de données scientifiques sur la biomasse publiées vers la fin 2016.

Les pêcheurs de crabe des neiges larguent les amarres vers la fin avril ou le début mai, selon la fonte des glaces.