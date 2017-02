Dominic LeBlanc reçoit les félicitations de… Leonardo DiCaprio

Le comédien Leonardo DiCaprio a félicité publiquement le ministre et député acadien de Beauséjour, Dominic LeBlanc, pour une nouvelle mesure en matière de protection de l’environnement.

Lors d’une récente visite à Vancouver, le ministre fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière a dévoilé une série de mesures pour protéger l’écosystème de la côte du Pacifique.

L’initiative pour laquelle M. LeBlanc a reçu des félicitations du populaire comédien sur Twitter vise l’établissement de la nouvelle aire marine protégée des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte .

«Félicitations au ministre du MPO, Dominic LeBlanc, et au premier ministre du Canada et à CPAWS pour leur nouvelle aire marine protégée qui vise à préserver des récifs d’éponges siliceuses pour toujours», a écrit l’acteur sur Twitter à ses 17,1 millions d’admirateurs.

«Merci pour l’appui», a répliqué M. LeBlanc dans la tweetosphère.

Ces récifs d’éponges siliceuses, dont l’âge estimé est de 9000 ans, servent de refuge pour de nombreuses espèces aquatiques, dont plusieurs crustacés. Le ministre a souligné que cette nouvelle aire de protection marine est une «importante avancée pour le Canada dont l’objectif est de protéger 5% des zones côtières et marines d’ici 2017 et 10% d’ici 2020 ».

Le message de M. DiCaprio a été partagé près de 2700 fois et aimé par près de 9000 personnes sur le réseau social.

Il y a quelques années, lors du tournage du film The Revenant, en Alberta, la star hollywoodienne avait à maintes reprises critiqué le Canada pour ses politiques concernant les Premières Nations et l’exploitation des sables bitumineux.

Le comédien de 42 ans est principalement connu pour ses rôles dans les films Titanic (1997), Catch Me if You Can (2002), Shutter Island (2010), Inception (2010), Django Unchained (2012) et The Revenant (2015).

Le Californien a été mis en nomination à six reprises pour l’Oscar du meilleur comédien, remportant le prestigieux trophée en 2015. Il a de plus mis la main sur trois Golden Globes.