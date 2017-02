Les secrets de l’île de Caraquet révélés dans un nouveau livre

L’ïle de Caraquet, dans la baie des Chaleurs, couvre seulement 260 acres, mais son histoire est riche et surprenante. Des gens y ont habité en permanence jusqu’en 1942. Certains d’entre-eux sont toujours vivants et gardent de chers souvenirs de leur vie insulaire.

Aurèle Vienneau est né sur l’île de Caraquet en 1929. Sa famille s’est installée sur la terre ferme en 1937. À 87 ans, l’homme conserve de bons souvenirs de sa jeunesse.

«On s’amusait avec peu. Il n’y avait pas d’école ou rien. J’ai seulement été à l’école quand nous sommes arrivés de ce bord-ci. Sur l’île, on ne faisait pas grand-chose. On cultivait comme les autres. Ma mère faisait le jardin. On plantait des patates. Mon père pêchait», a-t-il raconté à l’Acadie Nouvelle à l’occasion du lancement du nouveau livre À la découverte de l’île de Caraquet, publié aux éditions La Grande Marée. L’ouvrage a été écrit par les historiens Clarence LeBreton et Fidèle Thériault.

Même si les membres de la famille Vienneau habitaient sur l’île, ils traversaient régulièrement à Caraquet.

«On allait à la messe les dimanches. On traversait en bateau. On connaissait beaucoup de monde de l’autre côté. Mon père avait beaucoup d’amis qui traversaient nous voir sur l’île. Quand on allait à la catéchèse, on restait chez des familles que mon père connaissait.»

Survivre en hiver s’avérait cependant une tâche difficile.

«Nous n’étions pas trop isolés sauf en hiver. C’est vrai que nous avions de la misère comme les autres, mais peut être encore plus, parce qu’on ne trouvait pas là-bas ce qu’il y avait de ce côté-ci. Mon père devait traverser pour nous chercher assez de nourriture avant que la glace se forme.»

Même si cela fait 80 ans qu’il n’y habite plus, Aurèle Vienneau y retourne au moins une fois par année pour se remémorer les scènes de son passé.

«Chaque année, on y va pour faire un tour. Il y a quelque chose qui nous pousse à y retourner.»

Même si l’île de Caraquet était fréquenté par des pêcheurs français et basques depuis le 17e siècle, le premier résidant permanent est arrivé en 1819. Marcel Martin, vétéran de la guerre de 1812 et originaire de Saint-Louis-de-Kamouraska, s’y est établi pour pratiquer la pêche.

Aujourd’hui, les terrains de l’île appartiennent à différents propriétaires privés, sauf la partie où est situé le phare, qui est la propriété du gouvernement fédéral.

Un meurtre… et un procès bâclé

Les historiens Clarence LeBreton et Fidèle Thériault sont fascinés par l’île de Caraquet depuis leur jeunesse, mais ils ont seulement décidé de plonger à fond dans le sujet il y a quelques années. Ils souhaitaient en savoir plus sur un meurtre commis en 1874.

Leurs recherches ont permis de lever le voile sur les secrets entourant ce drame et d’en découvrir davantage sur plusieurs autres facettes de la vie sur l’île. Leurs trouvailles sont bien documentées dans le nouveau livre, À la découverte de l’île de Caraquet.

«Ce qui nous intéressait, c’est le fait qu’il y a des gens qui ont vécu sur l’île. Les gardiens et leurs familles demeuraient sur l’île à une époque où il n’y avait pas d’électricité ou de services. Il y a aussi eu des naufrages, mais l’élément qui nous a poussés à écrire le livre, c’est que nous savions qu’il y a eu un meurtre et celui qui a été reconnu coupable a été pendu à Bathurst. La première pendaison dans le comté de Gloucester a eu lieu à la suite du meurtre qui a eu lieu sur l’Île, alors il fallait fouiller ça», explique Clarence LeBreton.

La mort de Xavier Paulin avait causé tout un émoi à l’époque. Le drame s’est déroulé le 20 avril 1874, après qu’une dispute a éclaté entre Xavier Paulin et Olivier Gallien. Selon les auteurs, il n’est pas clair s’il s’agit d’un meurtre ou d’un accident.

En plus d’avoir attiré l’attention des journaux régionaux de l’époque, dont le Moniteur Acadien (Shediac) et le Daily Telegraph (Saint-Jean), même le New York Times en a fait mention dans son édition du 5 mai 1874, peut-on lire.

Olivier Gallien a éventuellement été accusé du meurtre et a été condamné à la mort par pendaison. L’une des deux seules pendaisons de l’histoire dans le comté. L’épouse de la victime, Angèle Frigault a également été emprisonnée après avoir été accusé de complicité. Elle a toujours nié les accusations.

Le procès s’est déroulé en anglais et était loin d’être convenable, analyse Clarence LeBreton.

«On a pendu cet homme sans un procès adéquat. Il n’avait pas de défense. Le procès s’est tenu en anglais. Le jeune homme ne comprenait même pas l’anglais. C’est terrible.»

La recherche sur cet incident a encouragé les historiens à pousser leurs recherches sur l’île.

«Nous avons trouvé des documents du procès à Ottawa. En lisant les témoignages, on s’est aperçu qu’il y avait plus de monde qui habitait sur l’île que nous pensions. À partir de là, on s’est dit pourquoi ne pas écrire l’histoire des habitants de l’île, des gardiens du phare, l’histoire des naufrages. Une fois pour tout, nous voulions savoir à qui appartenait l’île à l’époque.»

Le livre accorde aussi une grande importance à la vie des gardiens du phare, construit en 1870. La structure a éventuellement été remplacée en 1955 par une tour automatisée avec une lampe. Le dernier gardien de phare, Romuald Gionet, a perdu la vie dans un naufrage en 1971 au large des Îles-de-la-Madeleine.