Wally peut se dégourdir les quatre pattes en toute sécurité [vidéo]

Wally est un chien hautement énergique. Il a besoin de son exercice quotidien. Ses maîtres ont pris les grands moyens afin de lui offrir l’espace dont il a besoin en plein hiver.

Avec toute la neige reçue dernièrement dans le Grand Moncton, le petit corgi, un chien de berger dont le travail est normalement de rassembler le bétail, avait besoin d’un peu plus d’espace pour se dégourdir les pattes.

La neige dans la cour arrière de Denis Jalbert à Dieppe était presque à la même hauteur que sa clôture. Il craignait que son animal de compagnie la saute pour partir explorer le quartier.

«Les dernières tempêtes de neige ont laissé une accumulation de plus de quatre pieds de neige dans ma cour. J’ai une clôture de cinq pieds. Quelques années passées, on a eu des tempêtes similaires et mon chien, même s’il est considéré un chien nain, a été capable de sauter par dessus la clôture», a expliqué M. Jalbert à l’Acadie Nouvelle.

Très court sur pattes, Wally avait aussi de la difficulté à trouver de bons endroits pour faire son exercice quotidien. Les sentiers enneigés et les trottoirs salés ne lui convenaient pas très bien.

«Il a facilement besoin de 45 minutes à une heure d’exercice le matin et un bon 90 minutes d’exercice le soir», a souligné le propriétaire.

Ce qui a commencé par un simple chemin sur la propriété des Jalbert est devenu un projet de plus de six heures. Denis Jalbert et sa conjointe ont créé un grand labyrinthe dans lequel Wally chasse une boule et s’amuse comme un petit fou.

«Pour avoir un endroit sécuritaire et propice afin qu’il ne se blesse pas, il fallait que je trouve comment pelleter autour de la clôture de façon à ce qu’il ne puisse pas se sauver. J’ai commencé à faire un genre de tranchée, mais le tout a rapidement tourné en labyrinthe», a expliqué M. Jalbert.

De voir courir le petit chien dans son labyrinthe avec autant de plaisir ne peut faire autrement que d’accrocher un sourire au visage de ceux qui l’observent. Il se retrouve simplement dans son élément naturel.

«Comme c’est un chien de berger, il a donc l’instinct de faire le rassemblement des troupeaux. C’est pourquoi il a besoin d’un endroit où il peut utiliser ses sens et ses habiletés. Être dans un labyrinthe et utiliser son odorat ainsi que son ouïe, en plus de pousser un jouet, ça pratique donc ses habiletés naturelles.»

Les Jalbert essaient de faire vivre le plus d’aventure possible au petit Wally en l’amenant avec eux lorsqu’ils partent visiter des parcs nationaux. Ils le filment et publient ensuite les images sur Vimeo pour partager le tout avec d’autres amateurs de cette race de chien.

«Ça permet d’avoir du plaisir et de faire sourire ceux qui ont la chance de le voir faire», a conclu M. Jalbert.