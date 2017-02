Yoga dans la salle de classe: apprendre en relaxant [vidéo]

Dans la classe d’Isabelle Frenette, à l’école Sainte-Bernadette à Moncton, les élèves partent en voyage… grâce au yoga.

Depuis trois semaines, l’enseignante intègre une forme de yoga pédagogique dans ses cours.

«Ça fait deux ans que je pratique le yoga par moi-même et c’est devenu une de mes passions. J’ai voulu partager ça avec les enfants. J’ai vu les bienfaits que ça m’a apportés et je peux le voir maintenant chez les enfants», a confié Mme Frenette à l’Acadie Nouvelle.

Deux fois par jour, le matin et après la récréation du diner, les 15 élèves sortent les tapis et font une séance de yoga. Ils ferment les yeux, contrôlent leur respiration et prennent le temps de relaxer en imaginant des paysages. Ensuite, Mme Frenette leur montre des positions représentant des animaux.

Tout est bien compris. Ils doivent faire la coccinelle si une phrase rime et le chien si l’énoncé ne rime pas. Ils acquièrent ainsi des connaissances liées à la langue.

«Je ne peux pas juste faire du yoga. Le programme est chargé et j’essaie d’entrer ça là-dedans. Le programme PedaYoga, une formation que j’ai suivie, m’a appris à intégrer la conscience phonologique (pour aider à la lecture) au yoga», a souligné l’enseignante.

Le programme PedaYoga permet aux enfants d’apprendre la gestion des émotions, la concentration, la confiance en soi en plus de travailler des aspects plus physiques comme la flexibilité et l’équilibre.

«On prend la position de l’arbre», demande Mme Frenette à sa classe.

«L’arbre est tombé, madame», lance l’élève maintenant au sol en rigolant.

Les classes de yoga pour enfant ne sont pas celles auxquelles les adultes sont habitués. Les enfants peuvent bouger et s’ils se sentent inconfortables, ils peuvent arrêter immédiatement.

«Il ne faut pas faire trop de discipline avec eux. C’est à force de pratiquer qu’ils vont vraiment s’améliorer. Plutôt que de leur dire qu’ils font quelque chose de mal, on essaie de relier ça à la posture. Par exemple, un arbre, on va leur rappeler qu’il doit bien être enraciné. Le mouvement est accepté dans le yoga pour enfant. S’ils bougent, c’est bien», a souligné l’enseignante.

Après trois semaines, la nouvelle routine des élèves semble bien accueillie. Comment se sentent les enfants après leur séance de yoga? «Bien!», lancent en unisson Gabriel, Ezekiel et Sébastien.

L’enseignante commence à percevoir la différence et les bienfaits.

«Je vois aussi une différence dans les émotions. Il y a certains garçons, dans la classe, qui avaient de la difficulté à gérer leurs émotions et déjà, en trois semaines, je peux voir une différence. Aussitôt qu’ils se frustrent, je les amène à utiliser des techniques de respiration et ils sont ainsi capables de se calmer plus rapidement», a-t-elle avancé.

Isabelle Frenette et ses élèves produiront bientôt une vidéo afin que leurs collègues de 5e année puissent aussi bénéficier de ces cours de yoga.