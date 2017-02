ACV de Viola Léger: tristesse dans le milieu artistique acadien

Viola Léger se retire de la vie publique à la suite de récents problèmes de santé. Présentement hospitalisée à Moncton, Mme Léger, qui est âgée de 86 ans, a été victime à la fin janvier d’un ACV qui a affecté une partie de sa mémoire et de sa vue.

Comédienne et interprète du légendaire personnage de La Sagouine d’Antonine Maillet qu’elle a incarné au-delà de 3000 fois, elle est une grande ambassadrice de la culture acadienne partout dans le monde.

Elle a également joué dans des pièces de Federico García Lorca, Michel Tremblay et Tennessee Williams. Jusqu’à l’été dernier, elle continuait à jouer la fameuse Sagouine chaque été, au Pays de la Sagouine de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick.

Elle a été décorée de nombreux prix, dont l’Ordre du Canada, le prix d’excellence dans le domaine des arts du Nouveau-Brunswick, l’Ordre du Nouveau-Brunswick, l’Ordre des Arts et des Lettres de la France, le prix du Gouverneur général des arts du spectacle en 2013, en plus d’obtenir quatre doctorats honorifiques. Elle a siégé au Sénat du Canada de 2001 à 2006.

Luc LeBlanc, directeur du Pays de la Sagouine, est bien sûr attristé par la situation. « Nous allons lui rendre un grand hommage, nous en dévoilerons les détails sous peu lors du lancement de la 25e saison du site, mais Viola Léger sera toujours la figure marquante du Pays de la Sagouine », souligne-t-il.

La cinéaste Renée Blanchar a tourné l’an dernier une série de monologues qui pourront être utilisés de différentes façons afin d’immortaliser le personnage de La Sagouine.

Viola Léger se reposera encore pour quelque temps, hors de la vie publique, a fait savoir l’attachée de presse de Mme Léger, Carol Doucet.

«Elle ne peut pas jouer sur scène ou encore aller dans un lancement de livre, un ACV demande beaucoup de récupération. Ça ne veut pas dire qu’elle ne reprendra pas certaines activités dans quelques mois, mais pour l’instant il faut qu’elle se repose», a indiqué Carol Doucet.

Le cinéaste Rodolphe Caron s’est également dit attristé par l’état de santé précaire de Viola Léger.

Le réalisateur a eu l’occasion en 2014 et en 2015 de suivre l’artiste pas à pas alors que Viola Léger s’apprêtait à se produire dans nouvelle série de spectacles.

Plusieurs rencontres et journées de tournage plus tard, Rodolphe Caron réalisait en 2016 le film Simplement Viola, dans lequel la comédienne raconte avec bonheur les passions qui ont ponctué son parcours et qui l’animent.

«Je suis triste parce que c’est quelqu’un qui a toujours bien pris soin de sa santé. J’étais encore étudiant lorsqu’elle a commencé à jouer La Sagouine; t’as l’impression que ça ne finira jamais», a affirmé le cinéaste, dont le film sera incidemment projeté le 1er mars pour le public montréalais dans le cadre du Rendez-vous du cinéma québécois.

Rodolphe Caron dit espérer que l’état de santé de Viola Léger lui permettra au moins d’aller rencontrer les gens à l’occasion.

«C’est une personne qui aime les gens et qui fait plaisir aux gens avec sa personnalité.»

Le réalisateur acadien Phil Comeau a pour sa part indiqué à l’Acadie Nouvelle que l’état de santé de Viola Léger tendait à vouloir s’améliorer.

«Je me croise les doigts en pensant à elle», a lancé celui qui a signé en 2006 l’adaptation de la télésérie La Sagouine.

«C’est une grande amie qui a toujours cru en moi et qui m’a toujours encouragé d’aller de l’avant avec mes projets, un véritable trésor national», a souligné le réputé cinéaste.

Phil Comeau n’hésite pas à qualifier Mme Léger de figure la plus importante de la scène culturelle acadienne.

«Elle a un talent exceptionnel que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision et elle est capable de livrer des personnages absolument magnifiques.»