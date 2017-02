Cap-Pelé: un nouvel édifice municipal de 2,4 millions $

Le village de Cap-Pelé a maintenant un nouvel édifice municipal sur la rue Acadie. La construction du bâtiment s’est échelonnée du printemps 2016 à janvier dernier, pour un coût s’élevant à un peu moins de 2,4 millions $.

L’édifice de 5325 pieds carrés comprend 10 bureaux, une salle de conférence, une salle d’archives et une salle de réunion du conseil municipal.

«Ça fait du bien. Ça fait longtemps qu’on planifie ceci et c’est de toute beauté. Nos employés n’auront plus froid l’hiver et nous avons maintenant toutes les installations dont nous avons besoin pour effectuer notre travail de conseil municipal.»

La salle de réunion possède de grandes fenêtres permettant de laisser pénétrer la lumière du soleil, en plus d’un tableau blanc interactif de type Smart Board.

Tout un contraste avec l’ancien édifice situé sur le chemin St André, aux prises avec des problèmes d’infiltration d’eau, d’aération, de moisissure et même de bestioles. Le sous-sol est condamné depuis une inondation il y a quelques années, qui est venu pourrir les planchers et ronger les murs.

Il va sans dire que le bâtiment a fait son temps. Construit vers la fin des années 1940, il a servi d’office à une école communautaire surnommée «l’École Blanche», puis une nouvelle section a été ajoutée en 1987, c’est là que siégeait le conseil municipal depuis.

La vieille aile sera démolie et ce qui reste sera loué.

Le maire se réjouit du travail accompli. Si le village souhaite projeter une belle image auprès des touristes et d’habitants potentiels, dit-il, elle doit avoir un édifice municipal à la hauteur.

«Nous pouvons être fiers des résultats obtenus. Nous sommes très satisfaits ici au conseil municipal.»

L’inauguration officielle aura lieu dimanche.