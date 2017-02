Un bon coup de pub pour les Hôtesses d’Hilaire

André Robitaille et Serge Brideau lors de l’enregistrement d’Entrée Principale à Moncton. - Gracieuseté Radio-Canada

Le passage de Serge Brideau à l’émission Entrée Principale de vendredi dernier a fait grand bruit, offrant une belle visibilité au groupe de Moncton. Le chanteur des Hôtesses d’Hilaire et l’animateur André Robitaille reviennent sur la polémique.

C’est vêtu d’une robe mauve et généreusement maquillé que Serge Brideau s’est présenté sur le plateau d’Entrée Principale, expatrié pour la semaine dans le centre étudiant de l’Université de Moncton.

Rien d’étonnant pour les habitués du groupe de rock alternatif. Particulièrement extraverti, leur chanteur n’hésite pas à se travestir sur scène, s’appliquant à critiquer les travers de la société à grand renfort d’autodérision, d’humour et d’une bonne dose d’excentricité.

Pourtant, la tenue de l’invité a suscité une série de critiques parfois très dures sur les réseaux sociaux. Furieux qu’un homme déguisé en femme fasse son apparition sur les ondes d’ICI Radio-Canada, plusieurs internautes s’en sont pris au physique de Serge Brideau, tandis que d’autres estimaient que le groupe n’était pas représentatif de la scène culturelle acadienne.

Contacté par l’Acadie Nouvelle, l’artiste assure que ce flot de propos négatifs ne l’a pas affecté.

«Les gens ont droit à leurs opinions et je les en remercie, car j’ai eu beaucoup plus d’attention médiatique que je n’en méritais pour avoir porté une robe, s’amuse-t-il. Je n’ai aucune amertume. Pour moi, lire des commentaires sur les réseaux sociaux c’est comme lire des graffitis dans une toilette publique, ça n’a pas beaucoup d’importance.»

Serge Brideau reconnaît que son intention était bien de choquer certaines personnes. «Quand tu arrives dans une émission de Radio-Canada, à une heure de grande écoute, avec 300 livres, une robe et une barbe, tu sais que tu vas faire réagir. Je savais ce que je faisais et je l’assume.»

Son pari osé s’est révélé payant. Au cours des derniers jours, la fréquentation du site internet des Hôtesses d’Hilaire a bondi de 193% et les messages d’encouragements se sont multipliés. Le groupe de musique a observé une activité record sur sa page Facebook et leur prestation a été l’objet de plusieurs articles de presse.

«Ça a créé beaucoup d’attention, on s’est démarqué, lance Serge Brideau. Cette semaine on n’est pas passé dans l’ombrage!»

Selon lui, les attaques sur son apparence montrent bien la pertinence du message qu’il a tenté de transmettre en entrant dans la peau de ce personnage. Regarde-moi, le morceau interprété vendredi par le groupe, met justement le doigt sur la place grandissante accordée à l’image et à la superficialité.

«Sur les réseaux sociaux, les réactions sur l’apparence des gens vont en augmentant depuis quelques années», regrette-t-il.

Il refuse pour autant de tirer des conclusions hâtives de cette polémique.

«La boîte à commentaire sur les réseaux sociaux n’est pas une façon de mesurer le pouls d’un peuple. Je ne peux pas dire ce que ça nous dit du degré d’ouverture de la société acadienne parce que ce sont une minorité de gens qui commentent.»

«C’est malheureux que certains ne voient que la robe»

L’animateur de l’émission André Robitaille confie qu’il ne s’attendait pas à un tel remous. Il assume pleinement le choix de son équipe d’inviter les Hôtesses D’Hilaire et tacle au passage leurs détracteurs.

«Son look appelle une réaction. La réaction est normale, le dosage l’est moins à mes yeux. Être méchant envers son apparence, son poids, ça n’a pas sa place. Être dérangé et l’exprimer c’est correct. Ce que je trouve malheureux c’est que cet extérieur fasse de l’ombre à ses propos qui sont très pertinents.»

Il appelle le public à ne pas s’arrêter aux apparences.

«Je dirais aux gens qui ne sont pas d’accord d’écouter ses chansons, d’écouter ce qu’il a à dire. La robe devient alors un peu moins flamboyante et c’est le propos qui prend de la place. Serge est un homme brillant, vous avez un artiste très fort et c’est malheureux qui certains ne voient que la robe.»

André Robitaille ne veut pas résumer son passage au Nouveau-Brunswick à cet épisode, estimant que les cinq émissions ont permis de faire découvrir plusieurs facettes de l’Acadie. La dernière émission est celle qui a enregistré les cotes d’écoute les plus élevées, note l’animateur. Il souligne au passage son coup de coeur pour le groupe psychédélique de Moncton.

«J’ai été charmé par la musique des Hôtesses d’Hilaire, j’aime leurs textes. C’est ça que je voulais montrer avec mon équipe. Je vais au-delà de l’allure. Il faut ouvrir notre esprit, sinon on n’aurait pas eu de Jean Leloup et tous ces grands artistes qui ont une allure différente. Serge ne représente pas toute l’Acadie mais je trouvais intéressant de donner la chance à un groupe underground d’avoir un peu plus de lumière.»