Edmundston: un projet d’agriculture urbaine dérange

Un projet d’agriculture urbaine soulève de l’opposition dans le secteur du Riviera Park à Edmundston. Le promoteur tente de rassurer la population que ses plans ne viendront en rien nuire à la tranquillité du quartier.

Habitant le secteur, Marc Daigle a fait l’achat d’un terrain vacant de 33 acres où il veut faire la culture de la camerise (huit acres) et du houblon (deux acres) qui sera destiné à la micro-brasserie les Brasseurs du Petit-Sault.

«C’est un terrain riche en belle terre qui est propice à cela. Je comprends qu’il y a des gens qui s’opposent au projet, mais je pense qu’ils ont été mal informés sur mes intentions. Ça ne sera pas de l’agriculture à grande échelle avec de la grosse machinerie. On parle d’un gars avec un chapeau de paille qui va couper les branches pour entretenir les plants. Il n’y a rien là-dedans qui va dégager des odeurs», a dit M. Daigle en précisant qu’aucun pesticide ne serait utilisé pour la section de la camerise et que l’épandage effectué pour la portion du houblon se fera pour une période de 48 heures.

Le conseil municipal d’Edmundston a procédé à la deuxième lecture de la modification de zonage nécessaire, mardi soir. Il rendra sa décision dans ce dossier dans quelques semaines.

S’il reçoit l’appui des élus, le promoteur préparerait le terrain cette année et amorcer la plantation en 2018.

«Ça prend quelques années pour que les plants de camerise et de houblon soient prêts. Mon projet permettrait de donner une image différence à ce terrain. Les anciens plans étaient d’y aménager une rue où il aurait été permis d’y construire des édifices à huit logements», a indiqué M. Daigle.

Pétition

Au nom des citoyens du secteur, Clarence Plourde a remis une pétition d’une soixantaine de noms au conseil municipal, mardi soir. Parmi les inquiétudes soulevées, on évoque la dévaluation des propriétés, la pollution ainsi que l’impact sur la sécurité et la tranquillité du quartier.

«L’agriculture n’a pas sa place dans un quartier résidentiel avec de jeunes familles et des enfants. On veut que cela soit respecté. On ne veut pas une pollution visuelle», a mentionné M. Plourde qui a dit craindre l’utilisation de pesticides et d’équipements sur le terrain en question.

À ce chapitre, le promoteur a fait remarquer que l’agriculture urbaine existe dans le quartier Saint-Basile où il y a une ferme en plein coeur de la rue Principale.

Venant à la défense du projet, un ancien conseiller municipal qui habite le secteur, Martin Albert, a fait remarquer que la majorité des propriétés font appel quelques fois par année à des spécialistes pour le traitement des pelouses et que personne ne semble s’en plaindre.

Autre citoyen du secteur, Lucien Mazerolle estime que les contribuables concernés doivent avoir leur mot à dire.

«Aucun conseiller municipal ne demeure dans notre secteur. Et ces gens-là doivent prendre une décision qui nous concerne. Dans une situation comme celle-ci, je pense que la voie référendaire serait la meilleure façon de connaître l’opinion des gens concernés. Je vais me ranger derrière le choix de la majorité, c’est cela la démocratie», a indiqué M. Mazerolle.