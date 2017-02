Marissa Shephard sera de retour en cour le 1er mai

Marissa Shephard, accusée du meurtre prémédité de Baylee Wylie, sera de retour en Cour provinciale à Moncton le 1er mai.

Celle qui a été reconnue coupable, lundi, d’avoir agressé un gardien de prison, a comparu brièvement à Moncton mercredi pour confirmer que l’avocat Gilles Lemieux a bien le mandat de la représenter.

Accusée de meurtre au premier degré et d’incendie criminel, Mme Shephard a plaidé non coupable. Elle subira un procès devant juge et jury plus tard cette année. La première étape des procédures est l’enquête préliminaire.

«L’enquête préliminaire est fixée au 1er mai. En ce moment, c’est fixé pour un mois, mais je ne suis pas sûr qu’on aura besoin de tout ce temps-là», a précisé Me Lemieux.

Le 17 décembre 2015, au petit matin, les pompiers de Moncton répondent à un appel sur la rue Sumac. Le cadavre de Baylee Wylie est découvert. Le 20 décembre, Devin Morningstar est arrêté. Tyler Noël est Marissa Shephard sont toujours des fugitifs. Noël est arrêté le 9 janvier 2016 à Petitcodiac et Shephard est retrouvée le 2 mars, à peine à 2km du poste de police de Moncton.

Devin Morningster a écopé de la prison à vie pour le meurtre de Baylee Wylie le 11 novembre. Lors du procès, on a appris que la victime a été poignardée à plus de 150 reprises.

Tyler Noël devrait subir son procès en octobre 2017.