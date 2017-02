Des citoyens veillent au développement économique

Un regroupement de citoyens, qui se démène depuis trois ans pour attirer des détaillants à Bathurst, veut un coup de main des autorités municipales.

Tout a commencé lorsque l’ancien conseiller municipal de Bathurst, Richard Barbeau, a entrepris des démarches pour attirer un Costco dans la région.

En soutien à ses ambitions, une page Facebook appelée We want a Costco in Bathurst a été créé. Il a rejoint plus de 16 000 membres à un moment donné et pas seulement des gens de la région Chaleur, mais aussi de la Péninsule acadienne, du Restigouche et de la Gaspésie.

Plusieurs avaient même versé de l’argent – dans un compte en fiducie géré par la Ville de Bathurst – pour une carte de membres du «futur Costco», afin de démontrer leur sérieux.

Un haut dirigeant du géant de distribution avait visité la région en août 2015. Il avait toutefois jugé que le bassin de population dans un rayon d’une heure de route était trop petit pour s’y installer.

Depuis, le comité qui militait pour un Costco, a dans sa mire de plus petits commerces, les incitant à considérer Bathurst.

«Nous avons du monde de Bathurst, de Beresford, de Moncton et de Halifax qui siègent sur notre comité. Dans les dernières années, nous avons encouragé des commerces à venir s’installer chez nous, parce que nous voulons améliorer notre style de vie à Bathurst. Nous voulons avoir plus de détaillants en soutenant ceux qui sont déjà là, avoir plus de choix, plus de trafic, continuer à croître. Moncton l’a fait, nous pouvons le faire nous aussi», a soutenu Wendy Aubé, la porte-parole du groupe, lors de la dernière réunion du conseil municipal de Bathurst.

Le groupe s’attribue la venue du Giant Tiger, dont l’ouverture est prévue en juin, ce qui n’est pas faux.

«Les citoyens de Bathurst ont demandé un Giant Tiger depuis un certain temps. Nous sommes heureux de finalement innover ici et nous sommes impatients de faire partie de la communauté», avait déclaré Thomas Haig, le président et chef des opérations de la chaîne, en mai 2016.

Les administrateurs du regroupement n’ont pas pu renommer leur page pour mieux refléter leur mission, étant donné que les politiques de Facebook interdisent un changement d’appellation une fois que le nombre de 5000 membres a été atteint. La page regroupe maintenant 9000 membres.

Ils ont besoin d’un représentant municipal pour vanter les atouts d’affaires de la région.

«L’implication de la Ville est absolument nécessaire. Il faut une liaison pour présenter aux dirigeants des magasins ce que Bathurst a à offrir, une fois que nous aurons pris contact avec eux», a souligné Mme Aubé.

La Ville de Bathurst avait embauché un agent de développement économique, Scott Tidd, en 2013, dont le mandat consistait à multiplier les occasions d’affaires. Il avait même accompagné M. Barbeau à une réunion à Toronto, en compagnie de gestionnaires du géant Costco.

Cependant, lorsqu’il a démissionné deux ans et demi plus tard, il n’a pas été remplacé. Son poste a ensuite été aboli, étant donné que les élus ont une autre optique.

«Des discussions ont été enclenchées pour voir à la régionalisation du secteur du développement économique et nous privilégions que ce volet soit sous la gestion de la Commission des services régionaux», a avancé Luc Foulem, le directeur des communications de Bathurst.

En attendant, l’agent de la Corporation de revitalisation du centre-ville de Bathurst et responsable de la Promenade Waterfront, s’occupe des dossiers économiques sur une base intérimaire.