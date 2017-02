Le Conseil municipal de Moncton en queue de peloton

Le taux de satisfaction du conseil municipal de Moncton atteint son niveau le plus bas depuis 2013.

C’est ce qu’a dévoilé cette semaine un sondage mené par la firme néo-écossaise Corporate Research Associates (CRA).

Le conseil municipal mené par la maire Dawn Arnold a atteint un taux de satisfaction de 58%, soit une baisse de 8 points par rapport au dernier sondage, en novembre.

Moncton a le taux de satisfaction le plus bas parmi les plus grandes villes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Fredericton est en tête du peloton, avec un taux de satisfaction de 75%, suivi de Halifax (72%) et de Saint-Jean (66%).

Selon Blair Lawrence, maire adjoint de Moncton, la chute pourrait être due au fait que le sondage a eu lieu pendant la tempête de verglas de la fin janvier. En fait, CRA a interrogé 202 personnes âgées de 18 ans ou plus, et ce, du 25 janvier au 9 février. Rappelons que la tempête a commencé le 24 janvier.

«Je crois que, parfois, même si ce n’est pas la faute de la municipalité, les gens sont frustrés et se disent que les choses n’arrivent pas assez vite.»

«Nous avons vraiment une maire et un conseil qui vont de l’avant, et ce, avec toutes sortes de projets de développement. Ça peut causer quelques craintes à ceux qui ne sont pas certains de comprendre où nous allons, mais nous sommes fiers du développement. Nous sommes la ville ayant la plus importante population de la province. Nous recevons plusieurs immigrants et nous les conservons, ce qui était un de nos objectifs.»

L’indice de confiance du consommateur est quant à lui demeuré relativement stable au cours des trois derniers mois. Il est passé de 105,6 à 103,3. Mentionnons qu’un indice de 100 indique des conditions neutres, alors qu’un chiffre plus élevé représente de l’optimisme et un chiffre plus bas, du pessimisme.

L’indice de Moncton est comparable à celui des autres villes sondées par CRA. Halifax occupe le premier rang, à 103,7, alors que Fredericton (102,6) et Saint-Jean (100,4) suivent dans l’ordre.

La marge d’erreur du sondage de CRA est de 6,6%. La firme recueille des données sur le taux de satisfaction et l’indice de confiance depuis août 2013.