Hôtel Kingsbrae Arms: parmi les meilleurs au monde

L’Hôtel Kingsbrae Arms, qui est situé à St.Andrews, au Nouveau-Brunswick, figure à nouveau dans la prestigieuse liste des meilleurs établissements hôteliers du monde.

Cette liste vient d’être publiée par le Forbes Travel Guide, qui a dévoilé mercredi son 59e classement par étoiles des établissements dans le monde entier, selon une approche qui reconnaît les meilleurs et récompense un service courtois et personnalisé dans ces endroits triés sur le volet.

Forbes Travel Guide, qui est à l’origine du prestigieux classement cinq étoiles, fournit à l’industrie du voyage les notations et les appréciations d’hôtels, de restaurants et de spas les plus détaillées depuis déjà 1958.

L’Hôtel Kingsbrae Arms s’est vu accorder une cote de quatre étoiles, ce qui en fait une référence en matière d’hébergement de luxe et de services de qualité.

L’établissement hôtelier, qui est situé aux abords de la baie de Passamaquoddy, peut se targuer d’être le seul de l’Atlantique à figurer dans cette liste des meilleurs hôtels du monde.

«Installé dans une maison de campagne datant de 1897, l’Hôtel Kingsbrae Arms propose des chambres datant de la fin du siècle superbement aménagées avec une abondance d’équipements modernes», peut-on lire dans la vue d’ensemble du guide de Forbes.

«Chaque suite dispose d’une cheminée, d’une salle de bains en marbre et d’un salon séparé. Le restaurant est très populaire auprès des résidents et des visiteurs grâce à la fraîcheur des produits locaux et de la cave à vin qui offre des produits maintes fois primés», ajoute le magazine.

Forbes souligne de plus la présence à proximité d’un parcours de golf renommé et de galeries d’art.

Harry Chancey, le propriétaire du Kingsbrae Arms a indiqué à l’Acadie Nouvelle être toujours heureux de recevoir une telle récompense.

«Notre devise est: bienvenue dans une ère différente, moins pressée… Les plus belles récompenses et meilleurs commentaires viennent toutefois directement de nos invités. Nous prenons ce mandat très au sérieux».

Afin de dresser son palmarès annuel, Forbes Travel Guide dit s’appuyer sur une équipe d’inspecteurs qui évaluent anonymement les établissements à partir de 800 différentes normes.

Pour son édition 2017, le magazine a classé des établissements dans 42 pays d’Amérique, d’Europe et d’Asie-Pacifique, et entend ajouter le Moyen-Orient et l’Afrique en vue de son évaluation 2018.