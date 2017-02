Les maires rejettent la proposition de Jean-Guy Finn

L’appel lancé aux municipalités et au gouvernement provincial par Jean-Guy Finn qui exhorte à une réforme de la gouvernance locale a vivement fait réagir les intervenants du monde municipal.

Dans une lettre ouverte publiée mercredi dans les pages de l’Acadie Nouvelle, l’ex-Commissaire à la Gouvernance locale a indiqué que les révisions à la loi sur les municipalités qui viennent d’être déposées par le gouvernement provincial ne règleront en rien le problème de la gouvernance locale.

Selon Jean-Guy Finn, la gestion en matière de développement économique et des services à la population en cas d’urgence sont de parfaits exemples des difficultés que l’on retrouve dans les structures actuelles de gouvernance locale dans la province.

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, n’endosse aucunement la suggestion de Jean-Guy Finn qui dit souhaiter voir les responsabilités en développement économique des municipalités être confiées aux Commissions de services régionaux (CSR) et la fin de la concurrence que se livrent les collectivités locales.

«Je ne dis pas que les CSR ne peuvent pas jouer un rôle, il y a intérêt à voir des collaborations entre les municipalités afin d’être plus efficace, mais j’ai un problème avec le fait de sortir les municipalités du développement économique. Les municipalités ont des capacités à cet égard», affirme Cyrille Simard.

«Les municipalités doivent pouvoir se distinguer. Il n’y rien de mal à voir une compétition entre les municipalités et les régions, ça peut bénéficier à tout le monde et les forcer à se démarquer», soutient pour sa part Frédérick Dion, le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

L’organisme reconnaît toutefois que les CSR peuvent jouer un rôle important en matière de développement économique dans certaines régions de la province où il n’y a pas de structure adéquate en place.

Inquiétante problématique

Dans un autre ordre d’idée, le maire d’Edmundston estime que Jean-Guy Finn a vu juste en évoquant une inquiétante problématique en ce qui touche l’organisation et la prestation des services en situation d’urgence.

«La crise du verglas a mis en évidence les problèmes de gouvernance à tout point de vue. Il y avait clairement un manque d’organisation municipale sur le territoire qui a causé bien des problèmes aux gens qui habitent dans les régions non organisées», soutient Cyrille Simard.

Questionné à son tour au sujet des propos émis par l’éminent spécialiste de la gouvernance locale, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, dit vouer le plus grand respect à l’endroit de l’auteur du Rapport Finn publié en 2008.

«En premier lieu, le travail consistait à nous assurer que les lois étaient modernisées, c’était notre engagement électoral. On a pris les bouchées doubles et on fait un travail incroyable depuis six mois».

Selon Serge Rousselle, plus que jamais, il existe des balises permettant d’établir clairement ce que peuvent faire ou non les municipalités en matière de développement économique.

«Ce que dit M. Finn, c’est que cette réforme était nécessaire», a tenu à souligner le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.