Nouveau-Brunswick: des records de chaleurs pulvérisés

Des records de chaleurs ont été battus au Nouveau-Brunswick jeudi. De plus, les températures plus douces que les normales saisonnières persisteront en mars.

Bathurst a fracassé un record de chaleur jeudi. Le mercure a atteint 10,5 °C. L’ancienne marque pour un 23 février était de 6,8 °C en 2000. L’organisation de la Coupe Riders en a d’ailleurs souffert.

Miscou a aussi enregistré un nouveau record jeudi avec une température de 4,5 °C, l’ancien était de 3,9 °C. À Rogersville, le mercure a grimpé à 9,6 degrés, pulvérisant l’ancien record de 8 °C datant de l’an 2000.

Ce week-end, les températures demeurons au-dessus des normales saisonnières.

«La normale est de 0 °C et dimanche on prévoit 9 °C, juste avant le passage du front froid. C’est un système dépressionnaire qui est présentement sur les Grands Lacs et qui se dirige présentement vers le nord du Québec. Tout le Nouveau-Brunswick est sous l’influence d’une masse d’air douce avec une circulation du sud», a expliqué le météorologue pour Environnement Canada, Claude Côté.

Un avertissement de pluie verglaçante a été mis pour samedi, dans la région du Grand Moncton. On ne s’attend cependant pas à de grandes quantités. On est loin d’une crise de verglas selon le météorologue.

«Dans la région du Grand Moncton, on a un avertissement de pluie verglaçante pour samedi matin parce que les températures vont descendre près de zéro avec un peu de précipitation. Il n’y aura pas beaucoup de pluie verglaçante en intensité et ce ne sera pas en continu. C’est seulement pour les premières heures du matin», a-t-il souligné.

Dimanche les tendances des températures seront anormales. Il fera plus chaud le matin et plus froid après-midi en raison d’un front froid qui fera son chemin sur le Nouveau-Brunswick. Néanmoins, le mercure indiquera toujours des températures au-dessus des normales la semaine prochaine.

«Même pour la semaine prochaine les températures seront légèrement au-dessus des normales saisonnières», a indiqué M. Côté ajoutant que la deuxième semaine de mars sera plus froide.

Le printemps arrive le 20 mars à 6h29. D’ici là, on peut toujours s’attendre à des conditions hivernales.

«Typiquement, nous avons une ou deux bonnes tempêtes de neige en mars, mais ça fond plus rapidement», a rappelé le météorologue.