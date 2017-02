Quand le Restigouche ouvre ses bras aux immigrants

Certains restent et d’autres – beaucoup d’autres visiblement – partent. Mais il y a aussi ceux qui arrivent d’ailleurs et qui font de la région leur nouvelle maison.

Le portrait dressé par les données du dernier recensement brosse un tableau très peu flatteur pour le Restigouche. Alors que la démographie de la région continue de s’effriter, plusieurs voient dans l’immigration une des solutions pour freiner l’hémorragie.

L’immigration au Restigouche, ça ne date pas d’hier. Cela fait des années que la région ouvre grands ses bras aux travailleurs et aux travailleuses de l’étranger. Si certains repartent après un moment, d’autres à l’inverse aiment tellement ce coin de pays qu’ils l’adoptent pour de bon. Région éloignée, trop petite, inhospitalière? Pas pour eux. Mais qu’est-ce qui fait qu’un immigrant décide non seulement de venir s’établir ici, mais d’y rester?

Le cas de Shri Vallabh Sharla comporte certainement quelques pistes. Ingénieur indien d’expérience pour le compte du conglomérat Aditya Birla, il a mis les pieds au Restigouche pour la première fois en 1997. Vingt ans plus tard, il demeure toujours à Campbellton et n’a pas de plan immédiat pour partir.

Sa venue ici, comme celle de bien d’autres immigrants, est d’abord liée à l’emploi, c’est-à-dire à une occasion d’affaires. Pour lui, ce fut la relance de la papetière AV Cell à la fin des années 1990.

Cherchant à se doter d’un approvisionnement stable de pâte dissoute pour la confection de rayonne, le géant Aditya Birla s’est mis à la recherche d’une usine de pâte à travers le monde. Et c’est à Atholville que la chance s’est présentée.

«L’usine était en bonne condition et l’investissement nécessaire pour la remettre en marche représentait le dixième de la construction d’une nouvelle usine. L’autre avantage, c’est qu’elle était prête à redémarrer immédiatement, donc pas de délais de construction», se remémore M. Sharda.

Fermée depuis quelques années, l’usine restigouchoise est ainsi devenue la première du groupe en Amérique du Nord. Bien qu’il s’agissait d’une collaboration avec l’entreprise québécoise Tembec, Aditya Birla tenait mordicus à avoir des représentants sur place afin de superviser les opérations. Le poste de directeur financier des opérations a été proposé à M. Sharda.

«J’ai accepté, car c’était une promotion et un défi intéressant. C’était d’abord pour un contrat de cinq ans. Puis à l’échéance, on m’a proposé le poste de directeur de l’usine pour une autre cinq ans. Finalement, je suis resté à ce poste jusqu’en 2013, soit jusqu’à mes 60 ans», explique-t-il.

L’homme est catégorique, l’accueil initial a joué un rôle déterminant dans sa décision de s’implanter dans la région. «J’ai accepté dès ma première visite sur place. Je me suis senti très bien accueilli, mon expérience a été positive. D’ailleurs pour moi, c’est la clé d’une immigration réussie: faire en sorte que les gens qui veulent venir s’installer ici se sentent les bienvenus», indique-t-il.

Aujourd’hui retraité? Oui et non. Depuis son départ du groupe Birla, M. Sharla a fondé sa propre compagnie où il agit comme intermédiaire et conseiller pour des transactions de fibres entre différentes parties. Ce travail, il le fait à partir de sa demeure à Campbellton.

«J’aurais pu partir pour un grand centre, retourner en Inde même, mais on n’a pas besoin d’être dans une grande ville pour travailler. De nos jours, la réalité veut que pratiquement tout puisse se faire de la maison, grâce au téléphone ou à internet. Ici, à Vancouver, à Toronto ou à Montréal, ça ne fait pas une grosse différence», dit-il.

Récemment, des leaders de la communauté lui ont demandé de partager sa vision de l’immigration, de son expérience au Restigouche, question de brasser des idées et trouver des solutions afin d’encourager une plus grande immigration dans la région. Qu’est-ce qui fait que les gens viennent s’établir ici? Les opportunités d’abord, réitère M. Sharda.

«Pour faire venir des immigrants, ça prend une ouverture de la part du gouvernement d’investir et de faciliter les occasions d’affaires. Les entrepreneurs locaux peuvent également jouer un rôle important à ce chapitre, car il ne faut pas tout mettre sur le dos des gouvernements. Faire en sorte que les gens restent ici par la suite, ça, c’est le rôle de la communauté. On doit accepter ces gens, faire en sorte qu’ils se sentent les bienvenus. Cela dit, on a aussi – nous les immigrants – certaines concessions à faire. On doit faire preuve d’ouverture d’esprit, adapter nos attitudes et s’intégrer à notre communauté d’accueil. Ça va dans les deux sens. En fait, on a beau avoir des coutumes différentes, des croyances différentes, des habitudes différentes, on a les mêmes objectifs: grandir au niveau professionnel et personnel», dit-il.

Pourquoi est-il resté? «J’aime la région, c’est calme ici», indique-t-il d’abord. Il est vrai que le Restigouche contraste beaucoup avec son Inde natale qui compte une population d’environ 1,2 milliard de personnes.

«En Inde, il y a des gens partout. C’est un autre style de vie. Ici, l’hiver est un peu rude, mais l’été est merveilleux. Aussi les gens sont sympathiques. Bref, mon expérience avec le coin est positive. Après 20 ans ici, le Restigouche est devenu mon chez-moi. J’ai encore une résidence en Inde où je vais passer un peu de temps chaque année. Donc j’ai le meilleur des deux mondes», exprime-t-il.

Preuve de la globalisation, ses deux enfants ont également – à leur tour – émigré ailleurs sur le globe, son fils au Koweït et sa fille est en Inde. «On doit aller là où sont les ouvertures. Pour eux, c’est ailleurs. Pour moi, c’était ici. Mais on continue néanmoins de se voir. Chaque année, ils viennent passer quelques semaines ici. Le contact n’est pas perdu en dépit des distances», dit-il.

Aujourd’hui, M. Sharda a légèrement ralenti la cadence. S’il n’a pas eu le temps d’apprendre la langue de Molière au cours des 20 dernières années – dédiant son temps à son entreprise –, il tente de se rattraper en suivant des cours de français.

Les plans ne sont pas de partir pour le moment. «On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si mon entreprise grossit beaucoup et que ça devient difficile à gérer d’ici, peut-être que je devrais envisager de partir. Mais ce n’est pas l’objectif. Si ça survient, pour cette raison ou une autre, ce ne sera définitivement pas un désaveu de la région», prévient-il.

L’immigration: une richesse incroyable pour une communauté

Le Restigouche compte déjà une forte base composée d’immigrants. Beaucoup plus qu’on aurait tendance à le croire en fait. Et ce nombre compose l’une des plus grandes richesses de la région.

C’est le constat de Melindria Tavoularis, présidente de l’Association multiculturelle du Restigouche. Psychothérapeute et artiste originaire des États-Unis, elle a choisi de venir s’établir au Restigouche au début des années 2000. C’est en cherchant un coin paisible pour passer quelques semaines durant l’été qu’elle est tombée ici par hasard.

«Et on est littéralement tombé amoureux de la région, autant ses beautés physiques que son histoire», exprime-t-elle.

Quelques années après cette première rencontre, Mme Tavoularis – qui entre-temps avait tissé des liens avec la galerie d’art local (Galerie Restigouche) – remplissait les formulaires afin d’obtenir sa permanence au pays.

Immigrante américaine provenant d’une famille d’immigrants d’origine grecque, elle connaît plusieurs passages sur le sujet, suffisamment pour affirmer sans hésitation aucune que la valeur de l’immigration n’a pas de prix pour une communauté. «C’est une richesse incroyable», dit-elle.

«Je suis une grande fervente de l’immigration et je crois que la région a tout à gagner en misant davantage sur celle-ci. Ça enrichit la vie d’une communauté. Quand on y pense, autant les États-Unis que le Canada que nous connaissons aujourd’hui sont le fruit de centaines d’années d’immigration de toutes sortes. Mes parents ont immigré aux États-Unis. Aujourd’hui, je suis moi-même une immigrante au Canada et je crois apporter quelque chose à ma région», souligne-t-elle.

Selon elle, même si l’immigration est un sujet souvent abordé par les temps qui courent – notamment en étant perçue comme l’une des solutions à la baisse démographique –, elle demeure loin d’être nouvelle en soi.

«L’immigration, ce n’est pas nouveau ici. Le Restigouche est une région déjà très multiculturelle, ne serait-ce que par ses nombreuses cultures fondatrices (autochtones, Acadiens, Écossais, Irlandais, etc.) et la proximité de la culture québécoise», indique-t-elle.

Mais outre ce fait, elle soutient que l’on retrouve sur notre territoire de bonnes communautés provenant de l’Inde, des Philippines, de l’Europe ainsi que de l’Afrique.

«En fait, il y a ici des gens d’un peu partout sur le globe dû, entre autres, aux besoins de certaines entreprises et au niveau hospitalier avec l’Hôpital régional et le Centre Hospitalier Restigouche.

n a donc beaucoup de médecins ou de spécialistes de l’étranger dans la région. Ils sont venus s’établir ici, ont fondé leur famille et ont non seulement apporté leur savoir, mais une grande richesse culturelle. Et une fois bien implantés, ils développent un sentiment de fierté et d’appartenance envers la région», explique Mme Tavoularis.

À l’Association multiculturelle du Restigouche, comme à l’intérieur des autres centres du genre dans la province, elle facilite les échanges parmi les nouveaux arrivants ainsi qu’avec le reste de la communauté.

«Plus ils se sentiront bien accueillis, meilleures seront les chances qu’ils demeurent dans la région. Et ça fonctionne», dit-elle.

Mme Tavoularis souhaiterait par ailleurs que le Restigouche puisse accueillir à son tour quelques réfugiés syriens, comme l’ont fait d’autres régions de la province.

«C’est quelque chose qui manque actuellement, mais nous avons toujours espoir que ça fonctionne et que nous puissions accueillir quelques familles. Car c’est bien d’accueillir des immigrants pour des raisons économiques ou d’emplois, mais on peut aussi le faire pour des raisons humanitaires», note-t-elle.

Miser sur les nouveaux arrivants en provenance des autres provinces

Parmi les raisons qui expliquent la baisse démographique du Nouveau-Brunswick, il y a bien entendu la dénatalité, soit la baisse du nombre d’enfants par famille. Mais ce qui fait également mal, c’est le fait qu’une bonne partie de cette maigre relève se déplace à l’extérieur de la région.

Cette migration est palpable à l’intérieur même de la province, du Nord vers le Sud, puisque plusieurs quittent simplement le Nouveau-Brunswick pour d’autres provinces canadiennes. Cela dit, l’inverse existe également, c’est-à-dire des citoyens d’ailleurs au pays qui décident de venir s’implanter au Nouveau-Brunswick. Réjean Fortier fait partie de ces «migrants» canadiens. Acériculteur, il a quitté le Lac-Mégantic (au Québec) afin de tenter l’aventure néo-brunswickoise.

Il y a 12 ans, il a décidé de vendre son érablière en Estrie, sachant qu’il serait difficile pour son entreprise de prendre de l’expansion. Il a trouvé la solution à son problème au Restigouche-Ouest.

«On s’est mis à regarder ailleurs lorsqu’on est tombé sur une offre intéressante ici. On est venu voir, le potentiel était là et on a décidé de tenter le coup», explique-t-il. Aujourd’hui, celui-ci possède deux érablières sous la bannière le SiRoytier, deux établissements qui totalisent approximativement 120 000 entailles.

Il faut dire que, contrairement à des immigrants venus d’autres pays, M. Fortier était tout de même en terrain connu au Restigouche. Pas de choc culturel lié à la langue ou au climat puisque l’hiver est sensiblement le même ici qu’au Québec, des barrières souvent difficiles à franchir pour certains immigrants.

L’acériculteur n’est pas venu seul avec ses bagages. Il est d’abord arrivé ici avec sa femme, puis ses deux enfants ont suivi. Aujourd’hui, à 53 ans, il est même grand-père.

«Mon érablière est devenue une entreprise familiale. Mes enfants travaillent avec moi et dans deux ans, je m’attends à leur remettre les commandes. Ils vont prendre chacun la relève d’une érablière», souligne M. Fortier, assurant ainsi des citoyens au Restigouche.

Outre la famille, il peut aussi compter sur deux couples d’amis provenant du même coin de pays, au Québec, qui sont aussi venus s’implanter dans la région après avoir acheté eux aussi des érablières.

«Ils sont venus eux aussi avec leurs enfants. Ils contribuent donc comme nous au maintien de la démographie de la région, car on sait que c’est une problématique. L’immigration, qu’elle soit d’ailleurs sur la planète ou qu’elle soit d’ailleurs au pays, c’est positif. Surtout dans une région comme ici, où il existe un enjeu démographique, mais également des emplois disponibles. Il faut dire que ces gens qui se déplacent comme nous l’avons fait, ce sont des gens motivés à réussir, donc des atouts pour la communauté», dit-il.

En fait, c’est au Restigouche-Ouest – précisément à Saint-Quentin – que l’on retrouve le seul emplacement de la région ayant un taux de croissance positif au cours des cinq dernières années. Des gens qui reviennent certes, mais aussi des familles d’ailleurs comme les Fortier.

«Je me rappelle qu’à notre arrivée, on a été très bien accueilli par la communauté. Les gens ont toujours été gentils avec nous. Ça aide beaucoup à rester. Mon expérience a été positive jusqu’à présent et je souhaite que ça continue. Car après 12 ans ici, Saint-Quentin c’est rendu chez nous», dit-il.

Une fois à la retraite, celui-ci ne prévoit pas retourner au Québec pour autant.

«On s’est construit une vie, une maison, un réseau d’amis. Mes enfants et petits-enfants seront ici, alors à quoi bon partir? J’aime aussi bien rester près d’eux. Et en fait, on est aussi bien ici que n’importe où ailleurs», confie-t-il.