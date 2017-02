Soins aux aînés: la ministre croit que le N.-B. peut devenir un chef de file

Les participants au sommet du Plan pour les familles axé sur le vieillissement en santé et le soutien aux aînés ont écouté avec attention le discours prononcé par la ministre Lisa Harris. ‒ Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

La ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Lisa Harris, se dit toujours assurée de voir le Nouveau-Brunswick à l’avant-garde des soins du vieillissement et devenir un chef de file en la matière.

De passage à Florenceville-Bristol dans le cadre du sommet du Plan pour les familles axé sur le vieillissement en santé et le soutien aux aînés, la ministre a indiqué que le gouvernement était prêt à agir afin d’assurer que les Néo-Brunswickois puissent vieillir de façon harmonieuse.

«Des actions seront menées qui vont transformer la vie des gens pour les décennies à venir. J’ai rencontré des aînés de partout en province. Ils m’ont dit qu’ils veulent demeurer dans leur maison et leur communauté et vivre proches de leur famille et amis», a affirmé la ministre lors d’un discours livré aux participants du sommet.

Selon Lisa Harris, même si le Conseil sur le vieillissement du NB a présenté son rapport au gouvernement et aux intervenants à la fin janvier, il reste encore du travail à effectuer.

«Notre gouvernement est en train d’élaborer un plan de mise en œuvre, incluant une structure de gouvernance collaborative. Nous devons tirer profit de cette occasion afin d’unifier les parties prenantes afin que nous travaillions dans le cadre d’objectifs communs», a indiqué la députée de la circonscription de Baie-de-Miramichi-Neguac.

La ministre a tenu à rappeler que le récent rapport faisait état de l’urgence pour les familles, les collectivités, le secteur privé, les organismes communautaires et le gouvernement de collaborer étroitement afin de mettre en œuvre les recommandations stratégiques du rapport au cours des 10 prochaines années.

Au cours de son allocution, Mme Harris a soutenu qu’il y aurait peut-être lieu d’imiter certains gestes posés par les communautés autochtones de la province, où selon elle, les aînés seraient traités avec les plus grands égards.

«Sans vouloir prétendre être une experte de la culture autochtone, je dirais que chaque décision prise dans ces communautés est reliée aux aînés», a précisé la ministre.

«Par exemple, durant la crise du verglas, beaucoup d’attention a été portée à l’endroit des voisins et des aînés. On voulait s’assurer de leur bien-être. Je crois que l’on doit continuer dans cette direction».

Questionnée à savoir si elle aimerait vivre au Nouveau-Brunswick si elle était âgée de 85 ans par exemple, Mme Harris n’a émis aucune réserve.

«Je crois que tu peux être béni en te levant le matin tout en étant au Nouveau-Brunswick, mais j’avoue qu’on peut faire mieux. Le temps est venu de poser des gestes concrets visant à assurer que les aînés puissent vieillir en santé».