Un Acadien rejoint l’équipe d’Isabelle Boulay

Frank Williams du Nouveau-Brunswick a rejoint l’équipe d’Isabelle Boulay, dimanche soir, dans le cadre de La Voix, sur les ondes de TVA.

L’Acadien à la voix chaude et rude a interprété Aline, une chanson écrite, composée et interprétée par Christophe, sortie en juillet 1965 et vendue à plusieurs millions d’exemplaires.

La voix de Frank a charmé la belle Isabelle, qui a été la première et la seule à se retourner.

«J’ai aimé la brutalité de ta voix. Il y a quelque chose de primitif dans ta voix, une voix sauvage», a déclaré la chanteuse, visiblement ravie.

«Je remercie les garçons de m’avoir fait un aussi beau cadeau», a-t-elle ajouté à ses collègues qui lui ont laissé le champ libre.

L’infirmier de Moncton, qui a commencé à chanter à l’âge de 15 ans, souhaite passer au moins une autre année avec son père, chez qui on a récemment diagnostiqué un cancer, le second.

«Merci infiniment @boulay_isabelle de m’avoir sélectionné dans ton équipe. Je vis un rêve, c’est trop cool! Merci!», a écrit Frank Williams sur son fil Twitter, après sa performance.

Félix Béliveau de Dieppe était également de passage sur le plateau de La Voix. Il n’a pas été retenu.

«Fais-nous mentir et viens prendre notre place plus tard», a déclaré Éric Lapointe.