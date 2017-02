Marise Léger était près de sa voiture dans le stationnement des employés à la prison de Dorchester quand Jeffrey MacLean l’a violemment frappé à la tête à plusieurs reprises pour lui voler son véhicule.

Celle qui était agente de libération conditionnelle a livré un émouvant témoignage lors de la comparution de MacLean vendredi, jour où il a reçu sa peine: 10 ans de prison ferme.

Mme Léger souffre aujourd’hui d’anxiété. En plus de subir une commotion cérébrale, l’attaque lui a laissé une cicatrice permanente sous un oeil. La femme a désormais beaucoup de difficulté à trouver le sommeil et, quand elle y parvient, l’expérience est loin d’être de tout repos.

«Lorsque j’arrive à dormir, je fais des cauchemars», a confié M. Léger au juge Irwin Lampert.

La victime n’est plus à l’aise lorsqu’elle se trouve seule et elle ne croit pas être en mesure de retourner au travail en tant qu’agente de libération conditionnelle. Autrefois, elle se sentait confortable dans une prison, son lieu de travail, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

En fin d’après-midi, le 12 février 2016, Jeffrey MacLean, s’est évadé du pénitencier de Dorchester où il purgeait une longue peine pour divers crimes. Après avoir volé la voiture de Mme Léger, il a perdu le contrôle du véhicule à Memramcook et a terminé sa course dans un fossé. Une automobiliste s’est arrêtée pour lui venir en aide. L’homme âgé de 29 ans à l’époque, a agressé la dame en la frappant pour lui voler ses clés. Il s’est ensuite enfui avec son véhicule.

À Moncton, il s’est arrêté à un dépanneur pour voler des cigarettes et à une succursale d’Alcool NB pour y dérober de la vodka. Il a ensuite roulé à vive allure vers Fredericton en consommant l’alcool.

Une vaste opération policière a été mise en branle pour le capturer. Il a néanmoins été en mesure d’essayer de voler un troisième véhicule. Menaçant la conductrice d’un bâton de baseball qu’il avait volé au Canadian Tire de Fredericton, il a tenté de comprendre comment mettre en marche ce troisième véhicule, mais en vain. Il a finalement décidé de conserver la voiture dérobée à Memramcook, mais pas avant de réclamer de l’argent de sa troisième victime.

Au volant du véhicule, MacLean a foncé sur deux autopatrouilles, les faisant virevolter dans les airs. Comme la voiture qu’il conduisait n’était plus fonctionnelle, il a tenté de fuir à pied avec le bâton de baseball à la main. Les policiers ont tenté de le contrôler à l’aide d’un pistolet électrique, mais les vêtements amples du fugitif l’ont protégé du choc. Il est toutefois tombé en glissant sur une plaque de glace et les autorités ont été en mesure de l’appréhender.

Selon la recommandation conjointe des avocats de la défense et de la Couronne, le juge Lampert a imposé une peine de 10 ans de prison à Jeffrey MacLean. Cette sentence s’ajoute aux nombreuses années qu’il purge déjà pour vol à main armée.

«Ç’a mis en danger la vie de plusieurs personnes, des personnes innocentes», a lancé le juge en parlant des actions de l’accusé.

D’après ce qu’il a confié à un policier alors qu’il était hospitalisé, MacLean aurait pris la fuite afin de se faire tuer par les policiers. Le criminel se serait même ouvert les poignets avec une lame de rasoir.