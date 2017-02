Un accent sur les arts et les sports à l’école de Saint-Basile [vidéo]

L’éducation se fait aussi par le sport et la musique à l’École régionale de Saint-Basile.

L’école offre le programme S’entreprendre par le rythme et le sport avec brio (E.R.S.B., le même acronyme que celui de l’école!) qui propose des volets en hockey, volleyball et musique. Une trentaine d’élèves ont pris part au rodage l’an dernier et une quarantaine font de même cette année.

Le directeur de l’école, Christian Labrie, est responsable du volet hockey alors que les enseignantes, Melissa Dubé et Héloïse Doiron s’occupent respectivement de ceux en volleyball et en musique.

«Le programme permet aux élèves passionnés de sport ou de musique de pouvoir perfectionner leurs talents dans un environnement scolaire adapté», a expliqué le directeur Labrie, instigateur de l’initiative.

La direction a reçu l’appui des parents dans la mise en oeuvre du programme. Les enseignants de la cinquième à la huitième année ont effectué des changements dans leur planification scolaire des cours de la cinquième période pour favoriser la participation des élèves et ainsi s’assurer qu’ils ne ratent pas des apprentissages importants de nouvelles matières à ce moment.

Les parents signent un contrat qui témoigne des engagements que leur enfant doit respecter pour répondre aux exigences du programme. Selon M. Labrie, la participation des élèves n’affecte en rien leurs résultats académiques, car ils ont justement des objectifs scolaires à atteindre.

À l’inverse, les élèves ont connu une progression au niveau de l’instrument ou encore le sport choisi (endurance et habiletés de base).

Les élèves rencontrés par l’Acadie Nouvelle semblent aimer pouvoir prendre part à un tel programme. Élève de huitième année, Jacob Foulagi dit avoir appris la guitare, à partir de zéro, en prenant part au programme depuis l’an dernier. Il a d’ailleurs interprété de manière très efficace une pièce classique devant le représentant du journal.

«Mon père fait de la musique et j’ai pensé apprendre un instrument moi aussi. C’est motivant de venir à l’école les journées où nous prenons part à notre au programme. Et en y participant, on s’engage aussi à avoir un bon rendement académique. En fin de compte, je pense que cela me permet de maintenir de bonnes notes à l’école», a dit le jeune homme.

Au volet sport, en volleyball, Aurélie Lacombe, aussi en 8e année, a expliqué qu’il s’agissait d’une bonne façon pour elle de pratiquer davantage ce sport à l’école.

«Comme nous sommes en gymnase trois périodes par semaine, cela me permet de m’améliorer dans ce sport et de garder la forme. Nous côtoyons aussi des élèves plus jeunes. Nous avons une bonne chimie de groupe et c’est bien pour les relations à l’intérieur de l’école. Cela influence mes résultats, ils sont demeurés les mêmes. Notre participation au programme fait en sorte que nous devenons encore plus responsables face à notre réussite scolaire», a mentionné Aurélie Lacombe.

Autre élève de 8e année, Sébastien Martin est inscrit dans le volet hockey. Étant donné qu’il dit aimer dépenser de l’énergie, cela s’avérait une bonne option pour lui.

«Ça devient un bon entraînement pour nous. Je joue au hockey et ça me permet de développer mes habiletés ainsi que d’apprendre quoi faire dans certaines situations de jeu. Après avoir dépensé de l’énergie pendant une heure, je suis plus apte à retourner dans la salle de classe pour apprendre», a raconté Sébastien Martin.

Selon le directeur Labrie, le succès de l’élève dépend de son degré d’autonomie et de responsabilité. Il a fait remarquer que leur participation leur a permis de développer des qualités de leadership puisqu’ils ont été responsables d’organiser des activités à l’intérieur de l’école durant l’année scolaire.

Le programme artistique, a-t-il fait valoir, a notamment permis la participation d’un groupe d’élèves dans le volet culturel à la Finale des Jeux de l’Acadie comme représentants de Madawaska-Victoria.

En plus des entraînements en gymnase, le volet hockey est aussi offert à l’aréna de Saint-Basile, édifice voisin de l’école. La Ville d’Edmundston collabore au projet en rendant au besoin disponible l’infrastructure sur semaine entre 11 h et 12 h 15.