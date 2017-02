Affaire Michel Vienneau: pas de retour au travail rapide pour les deux policiers

Le retour au travail des deux policiers municipaux de Bathurst impliqués dans la mort de Michel Vienneau n’est pas automatique. Leur cas fera l’objet d’une révision à l’interne qui pourrait s’étirer, affirme le chef de police.

Patrick Bulger et Mathieu Boudreau ont vu les accusations qui pesaient contre eux être retirées vendredi, à l’issue de leur enquête préliminaire.

La juge Anne Dugas-Horsman a statué que le ministère public n’a pas réussi à prouver que les deux policiers municipaux ont agi illégalement le fatidique matin du 12 janvier 2015 et qu’il existe un lien de causalité entre leurs actions et la mort de Michel Vienneau, un homme d’affaires de Tracadie.

Les deux policiers ont été suspendus avec salaire quand ils ont été accusés d’homicide involontaire et d’agressions armées, en novembre 2015.

On pourrait croire qu’ils seraient rappelés au travail rapidement, sauf que leurs supérieurs veulent prendre le temps de se pencher sur la situation avant de trancher.

«Notre objectif principal a toujours été de maintenir l’impartialité et de pleinement collaborer avec les autorités impliquées durant l’enquête et les procédures judiciaires. [À la suite du jugement], un processus de révision sera enclenché quant à la réintégration des officiers en question. Cette démarche peut en être une exhaustive, signifiant qu’il n’est pas attendu que la démarche soit complétée à court terme», a déclaré par courriel le chef de police Eugène Poitras.

Par ailleurs, l’enquête de la Commission de police du Nouveau-Brunswick – après une plainte d’inconduite déposée par le chef Poitras contre ses deux gendarmes – qui avait été suspendue lorsqu’ils ont été accusés au criminel, reste encore en veilleuse.

Les dirigeants attendent de connaître les intentions du procureur de la Couronne avant de procéder. Celui-ci peut en appeler de la décision de la juge Dugas-Horsman dans un délai de 30 jours ou obtenir un acte d’accusation directe pour la tenue d’un procès, selon l’article 577 du Code criminel. Ce procédé est cependant rare.

«Nous attendons que tout le processus criminel soit terminé. D’une manière ou d’une autre, nous ferons l’enquête de déontologie sur les deux policiers de Bathurst. Il s’agit juste de savoir quand», a soutenu Ronald Cormier, le président de la Commission.

En ce qui concerne une enquête publique du coroner sur la mort de Michel Vienneau, une porte-parole du ministère de la Justice et de la sécurité publique a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’aucune décision n’avait encore été prise.

La famille de la victime, en état de choc en raison de l’arrêt des procédures criminelles, espérait des réponses à ses nombreuses questions lors d’un procès.

«C’est une décision relativement controversée et surprenante, mais ça ne devrait pas être le mot de la fin parce qu’il y a plusieurs avenues de révision qui sont disponibles pour avoir des réponses, que ce soit au criminel, au civil ou du côté du coroner», détermine Jean Sauvageau, professeur en criminologie à l’Université St Thomas.

C’est un tuyau d’un informateur anonyme à Échec au crime, alléguant que M. Vienneau aurait un chargement de drogues à son retour de Montréal en train, qui a entraîné les policiers à l’intercepter à la gare de Bathurst.

«Il me semble que ce n’était pas un cas d’extrême urgence. Ce n’est pas comme si on avait dit qu’il a une bombe et va faire exploser la gare. Si ce sont des pilules, il me semble qu’on a un peu de temps devant soi pour faire enquête, surveiller. Il faut avoir des motifs raisonnables pour arrêter quelqu’un. Dans quelle mesure une dénonciation à Échec au crime en constitue-t-elle un? Quelles sont les étapes qui ont été sautées par les policiers pour en arriver aux conséquences tragiques? Je me pose des questions que beaucoup de monde se pose», note le criminologue.

Un examen indépendant a permis de conclure que l’entrepreneur âgé de 51 ans ne trempait pas dans une quelconque activité criminelle.