Agressions sexuelles: Fredericton veut s’assurer que chaque dossier subisse un examen approfondi

Le gouvernement provincial révisera l’examen des plaintes pour agression sexuelle jugées «sans fondement» effectué par les corps policiers afin de s’attaquer aux racines du problème.

Les neuf services de police municipaux et régionaux du Nouveau-Brunswick ont déjà indiqué leur intention de réexaminer les plaintes pour agression sexuelle déposées entre 2010 et 2014 et considérées sans fondement par les enquêteurs à l’époque.

La GRC a également entamé une démarche similaire à l’échelle nationale.

Les policiers ne seront cependant pas les seuls à réviser le travail de leurs confrères qui ont décidé de mettre de côté les allégations de présumées victimes sans déposer d’accusation.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Denis Landry, a annoncé la semaine dernière que le gouvernement provincial allait se pencher lui aussi sur ces dossiers.

Fredericton a demandé aux corps policiers de lui soumettre les résultats de leur examen lorsque celui-ci aura été complété.

Le but du gouvernement, selon un communiqué de presse publié vendredi, est «d’assurer que toute plainte d’agression sexuelle fasse l’objet d’une enquête approfondie et appropriée.»

La décision des services de police et celle de la province ont été provoquées par une enquête du quotidien national The Globe & Mail qui a déterminé qu’une plainte pour agression sexuelle sur cinq au pays était jugée «sans fondement» par les autorités policières.

Toujours selon le Globe & Mail, 32 % des plaintes pour agressions sexuelles au Nouveau-Brunswick sont rejetées par la police; le pire taux au pays. À Saint-Jean, une plainte sur deux a été écartée entre 2010 et 2014.

«À la suite des récentes découvertes, notre objectif en tant que gouvernement provincial sera de déterminer s’il y a des problèmes systémiques liés au traitement des cas d’agression sexuelle au Nouveau-Brunswick pour que nous puissions redresser la situation de façon efficace», a déclaré le ministre Denis Landry.

Les corps de police municipaux et régionaux de la province sont situés à Grand-Sault, Edmundston, Nigadoo (BNPP), Bathurst, Miramichi, Saint-Jean, Rothesay et Woodstock.

Le reste du territoire néo-brunswickois, y compris le Grand Moncton, est sous la juridiction de la GRC.

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la justice et de la sécurité publique ont aussi mis sur pied un comité national sur l’accès à la justice pour les plaignants dans les cas d’agression sexuelle.

«Nous discuterons des résultats du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs au pays avec nos collègues afin de régler les questions locales ou provinciales de façon appropriée et d’identifier et de régler les problèmes systémiques qui surviennent dans l’ensemble de la province ou du pays», a affirmé le ministre Landry.

Le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick n’a cependant pas attendu la fin de l’examen des corps policiers pour faire ses recommandations.

Le Conseil demande notamment «une révision complète de la façon de traiter les plaintes pour agression sexuelle» effectuée en collaboration avec les intervenants communautaires, a expliqué récemment au journal la directrice générale de l’organisme, Beth Lyons.Le groupe souhaite également la mise sur pied d’un processus permanent de révision des dossiers jugés «sans fondement».

Les victimes d’agression sexuelle devraient également avoir droit à des conseils juridiques sans frais, qu’elles décident ou non de porter plainte.

Les gouvernements doivent accorder davantage de ressources aux corps policiers, selon le Conseil.

«Nous avons été déçues après avoir lu l’enquête du Globe and Mail, mais nous ne pensons pas que la police néglige intentionnellement les cas d’agression sexuelle», a commenté Beth Lyon.

«Les policiers manquent de ressources. Ils n’ont pas suffisamment de formation. Ils n’ont pas les moyens de répondre adéquatement.»