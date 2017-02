Bien manger tout en faisant du sport, toujours un grand défi pour les jeunes

Les instances publiques tentent de conscientiser la population, et les jeunes en particulier, sur le rôle essentiel de l’alimentation dans la pratique sportive.

C’est un paradoxe et pourtant, une étude américaine de 2011, intitulée Do youth sports prevent pediatric obesity?, montre que les jeunes qui pratiquent une activité physique consomment plus de malbouffe et de boissons sucrées que ceux qui n’en font pas.

Afin de sensibiliser les athlètes en herbe à l’importance de la nutrition sur les performances sportives et plus largement sur la santé, le Comité environnements alimentaires sains Péninsule acadienne a lancé lundi une campagne d’information, Nourrissons le sport.

Elle se décline sous forme de quatre courtes vidéos proposées en français et en anglais, mettant en scène des joueurs de hockey, de soccer et de base-ball, ainsi que des nageurs du Nord-Est.

Celles-ci seront diffusées jusqu’en mai, sur internet, sur les réseaux sociaux et avant les projections de films au Cinéma du centre à Caraquet. Une version audio pour les radios existe également.

Placée dans le contexte actuel, cette campagne a d’autant plus son intérêt que les statistiques font état d’une augmentation de l’obésité et de la malnutrition au Nouveau-Brunswick. «Mais ce ne sont pas des défis insurmontables», veut croire le député-ministre Serge Rousselle.

Pour sa part, Liette Nadeau, gérante des Bisons (l’équipe de hockey de la polyvalente W.-A. Losier à Tracadie), considère que la sensibilisation est la meilleure approche pour obtenir le résultat escompté.

Originaire du Québec, elle se souvient qu’une municipalité de Beauce avait pris, en 2008, la mesure drastique de supprimer tout aliment non sain de la cantine de son aréna. Sous la pression des citoyens mécontents, les élus avaient été contraints de revenir sur leur décision.

«La politique des petits pas est la plus efficace», assure-t-elle.

La sensibilisation fait ses preuves. Éric LeBreton le constate chaque année. Dans le cadre des cours d’éducation physique qu’il donne à la polyvalente de Tracadie, cet enseignant promeut l’intérêt d’adopter une bonne alimentation.

«En début d’année, j’interroge de manière informelle mes élèves pour savoir combien d’entre eux prennent un déjeuner le matin avant de venir. La moitié me répond que non. Ça se répercute sur leur état de forme. Ils ont moins d’énergie», raconte-t-il.

Il y a donc fort à faire, encore plus auprès des jeunes sportifs. Pour la deuxième année, Alex Roussel est le gardien de but des Bisons. Il a conscience qu’en mangeant bien, il est plus performant.

«Je suis mieux et j’ai moins faim rapidement», décrit-il.

Ce qui ne l’empêche pas, à l’occasion, de savourer une poutine, des frites et une liqueur. De ce qu’il observe, les élèves de la polyvalente ne sont pas tous aussi soucieux de leur alimentation.

«J’en vois beaucoup qui, le midi, préfèrent aller manger en ville plutôt qu’à la cafétéria (où la politique 711 instaurée par le ministère de l’Éducation, en 2005, réglemente la nutrition en milieu scolaire, NDLR).»

Le McDonald’s de la rue Principale est populaire chez ces adolescents.

Un rôle pour toute la communauté

Le Comité environnements alimentaires sains Péninsule acadienne a été créé il y a plus d’un an.

Il est composé de membres représentant plusieurs instances publiques parmi lesquelles la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick et le Réseau de santé Vitalité.

Les jeunes sont la cible première de la campagne Nourrissons le sport dont le comité est à l’origine. Au-delà, il espère toucher les parents, les entraîneurs, les responsables d’associations sportives et récréatives, etc.

«Dans ce combat, la communauté dans son ensemble a un rôle à jouer. Plus les produits alimentaires sains sont facilement accessibles, plus de gens les choisissent. Les adultes ont un pouvoir décisionnel sur les environnements alimentaires auxquels sont exposés les enfants et les adolescents», affirme la Dre Linda Dalpé, de la Société médicale du Nouveau-Brunswick et du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick.

Sa consœur, la Dre Mariane Pâquet, médecin hygiéniste, espère que le message sera adapté à l’attention d’autres publics, par exemple les pensionnaires des foyers de soins.

«La santé, c’est l’affaire de tous. Une saine alimentation et l’activité physique sont la meilleure médecine.»