Courriels haineux: les serveurs n’ont pas été piratés, assure l’U de M

Une enquête interne menée par la direction de l’Université de Moncton conclue que la source des courriels malveillants envoyés à la communauté universitaire provient d’un serveur courriel situé à l’extérieur du pays.

La source a falsifié les adresses de provenance de ces courriels, a fait savoir l’U de M dans un communiqué de presse.

«Nous avons déterminé qu’il s’agit d’une usurpation d’identité qui ne met pas en cause la sécurité du système informatique de l’Université de Moncton, a indiqué le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. Ce diagnostic signifie que les informations personnelles des étudiantes et des étudiants ainsi que des membres du personnel de l’Université sont en sécurité.»