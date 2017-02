Crise du verglas: le gouvernement promet une enquête exhaustive

Les détails de l’enquête sur la gestion de la crise du verglas ordonnée par le gouvernement et souhaitée par un grand nombre de sinistrés se précisent.

Quatre réunions publiques vont avoir lieu début avril. Lors de ces rencontres, chaque citoyen est invité à s’exprimer.

Dimanche, pendant le dîner de remerciement offert aux bénévoles de la Péninsule acadienne qui se sont impliqués pour venir en aide aux personnes affectées par les intempéries, le député de la circonscription de Caraquet, Hédard Albert, a révélé les dates et lieux des réunions.

Elles se tiendront du 3 au 6, à Tracadie, Bas-Caraquet, Lamèque, Richibouctou et Miramichi. Pour rappel, les pluies verglaçantes qui se sont abattues fin janvier ont été particulièrement dévastatrices dans le comté de Kent et le nord-est de la province.

Selon le maire de Lamèque, Jules Haché, elles ont occasionné «la pire crise météo de la Péninsule acadienne». Elles ont surtout privé d’électricité plus d’une centaine de milliers de foyers, et pour les plus malchanceux 12 jours durant.

Le premier ministre, Brian Gallant, promet de mener une enquête exemplaire afin de faire toute la lumière sur cette gestion de crise.

«Nous allons entreprendre un examen complet. Il sera plus exhaustif et plus intrusif que tout autre examen effectué par les précédents gouvernements en réponse à un événement météorologique grave.»

Il attend de cette initiative des résultats concrets et des recommandations. Les conclusions de l’enquête pourraient aboutir à la mise en place d’une politique spéciale de manière à anticiper le pire.

«La crise du verglas est maintenant derrière nous, mais préparons-nous! Il peut en arriver d’autres», met en garde Maurice Gagnon.

Pendant cette période de fort tumulte, le responsable entretien et maintenance de l’Université de Moncton – campus de Shippagan, était l’un des nombreux bénévoles à s’être démené pour assister les sinistrés.