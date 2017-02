Un avant-goût du futur Centre d’excellence provincial pour les jeunes

Le ministre de la Santé, Victor Boudreau, a dévoilé lundi les croquis du futur Centre provincial d’excellence pour les jeunes. Cet établissement doit être érigé cette année sur le site de l’ancien Centre Hospitalier Restigouche.

D’une superficie de 28 000 pieds carrés, le centre d’excellence comptera un total de 15 lits, soit cinq sécurisés et dix non sécurisés. Il sera relié par un corridor tant à l’Hôpital régional de Campbellton qu’au Centre Hospitalier Restigouche ce qui, selon le ministre Boudreau, aura pour effet d’accentuer la synergie entre les trois établissements.

Mais outre ces caractéristiques physiques, c’est surtout ce qu’on y fera à l’intérieur qui comptera. Problèmes complexes multiples, sociaux affectifs, de toxicomanie, d’adaptation sociale… Ce centre répondra aux besoins des jeunes (12 à 17 ans) de partout en province et ne pouvant pas être servis adéquatement par les programmes existants. «On parle ici de cas plus lourds, de cas de santé mentale complexe demandant une attention particulière. Bref, une clientèle parmi les plus vulnérables», indique le ministre Boudreau, notant que cette clientèle est pour le moment acheminée pour traitements à l’extérieur de la province.

«C’est important pour nous de garder ces jeunes chez nous, de pouvoir les traiter et leur offrir un service de qualité ici, dans notre province. Dans la mesure du possible, on préfère généralement traiter les jeunes plus près de leur communauté, mais les cas plus difficiles – qui nécessitent un placement de courte durée – ce centre pourra répondre aux besoins. Ce sera alors mieux pour eux et leur famille», ajoute-t-il.

Une vingtaine de séances de consultations ont eu lieu concernant ce nouveau centre provincial. Ces consultations se sont déroulées à l’automne 2016. Elles avaient pour objectifs de permettre à la population ainsi qu’aux professionnels d’émettre des commentaires et suggestions portant sur les aspects techniques et organisationnels du nouveau centre ainsi que sur les installations qui devraient en faire partie. «L’objectif était d’avoir le meilleur établissement possible», indique le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne. Ce dernier réitère d’ailleurs que l’emplacement du centre – critiqué par le passé par certains intervenants du sud de la province pour son éloignement des grands centres urbains et sa proximité avec une institution psychiatrique – ne pouvait être mieux choisi. «Il y a eu beaucoup de discussions en lien avec la programmation et l’emplacement du centre. Moi, je vois de grands avantages à avoir ces deux établissements (CHR et centre pour jeunes) à proximité, mais dans des édifices séparés. Moi je vois cela comme un atout, car on regroupe en un même secteur une expertise dans un domaine très pointue. Et il faut garder en tête que ce qui se fait ici, c’est pour l’ensemble de la province», soutient M. Lanteigne.

Les soumissions pour la construction du Centre provincial d’excellence pour les jeunes seront affichées publiquement dans quelques semaines alors que la construction, elle, devrait commencer au cours de l’été. On prévoit que le centre sera en mesure d’ouvrir ses portes avant la fin de 2018. Le projet est estimé à 14,4 millions $.