Moncton: deux vols à main armée en moins de 24 heures

Deux vols à main armée sont survenus à Moncton, au cours de la journée de dimanche.

Le premier incident s’est produit à 15h30, au dépanneur Shopping Basket de la rue Humphrey. Un homme armé a fait irruption dans le commerce pour tenter de s’emparer de la caisse, mais il est reparti bredouille.

Malgré l’intervention de l’unité canine, le suspect n’a pas été retrouvé. La GRC analyse présentement des éléments vidéo pour fournir une description de l’individu recherché.

Le second vol a eu lieu vers 19h, sur l’avenue Second, au dépanneur 2nd Avenue. Un homme armé d’un fusil est entré dans le magasin pour ensuite prendre la fuite à pieds avec un montant d’argent non dévoilé. Encore une fois, le suspect n’a pu être retrouvé suite à l’intervention de l’unité canine.

Personne n’a été blessé. Il est trop tôt pour déterminer si les deux vols ont été commis par la même personne, précise le caporal Marco Léger, au détachement Codiac de la GRC

«Nous tentons présentement d’analyser les éléments de preuve et les images vidéo de la scène. Une fois notre enquête terminée, nous aurons plus d’information sur la description du suspect.»

La GRC sollicite l’information du public pour faire avancer l’enquête. Toute personne ayant été témoin de ces vols peut contacter le détachement Codiac de la GRC au 857-2400.