Le gouvernement provincial annonce que le pont qui relie Lamèque à Shippagan sera rénové cette année.

Les travaux consisteront à améliorer les composantes d’acier de la travée levante de même qu’à améliorer la superstructure et les piliers de béton.

Dans un communiqué, le gouvernement précise qu’il investira 76 millions $ cette année dans les ponts du Nouveau-Brunswick, sans toutefois préciser le montant qui sera alloué aux travaux effectués sur le pont qui relie Lamèque et Shippagan.

Plus loin dans le communiqué, le gouvernement avance que l’infrastructure pourrait ultimement être remplacée, encore là, sans donner plus de détails.

«Le remplacement éventuel du pont entre Lamèque et Shippagan exigera un processus de planification et de conception long et complexe. Les travaux qui seront effectués cette année permettront de faire en sorte que le pont demeure utilisable durant cette longue période de planification.»

En septembre 2016, l’Acadie Nouvelle rapportait que l’idée de construire un nouveau pont entre Lamèque et Shippagan faisait de plus en plus d’adeptes.

«Le pont a 59 ans. À sa construction, sa durée de vie était estimée à 50 ans», soulignait alors Sébastien Haché, un jeune diplômé en génie civil qui a imaginé des plans d’une structure de remplacement plus moderne et plus sécuritaire.

Dans cet article, le maire de Lamèque, Jules Haché, s’était montré ouvert à l’idée d’un nouveau pont.

«Cela devient indispensable pour le développement économique et l’essor du tourisme dans notre région. Ce serait un mieux dans la vie quotidienne des résidants.»

Le coût du chantier était à ce moment estimé à 40 millions $. Une somme à laquelle il faudrait rajouter les frais de démolition du pont actuel.

