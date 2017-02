Le Réseau de santé Vitalité tentera d’être plus proche des gens

Gilles Lanteigne et Michelyne Paulin, respectivement le président-directeur général et la présidente du Réseau de santé Vitalité, lors du dévoilement du deuxième plan stratégique de l'organisation - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

La proximité des soins est un des piliers du plan stratégique 2017-2020, récemment dévoilé, du Réseau de santé Vitalité. L’organisation a déjà commencé à implanter ses stratégies, notamment avec l’ouverture de cliniques antidouleurs à Campbellton, Bathurst et bientôt, à Edmundston.

Le nouveau plan, le deuxième, est intitulé En route vers la modernisation et la transformation du système de santé.

Les grands axes du réseau sont, entre autres, une population plus en santé, des soins primaires plus près du domicile, l’équité dans l’accès aux services sur son territoire, l’optimisation de la mission universitaire et de la recherche, de même que la transparence et la participation des communautés.

«En faisant notre plan, nous avons regardé l’ensemble des besoins de la population, les caractéristiques de la population, où ils habitent, quels sont nos défis en ce qui concerne les maladies chroniques et voir comment appuyer les gens afin qu’ils restent en santé aussi longtemps que possible. Aussi, nous devons déterminer les façons de mieux accompagner les patients et leur donner les options pour qu’ils puissent rester dans leur milieu de vie qui leur est familier», souligne Gilles Lanteigne, le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité.

«C’est un engagement collectif d’améliorer la qualité et la sécurité des soins et services. Il s’agit d’impliquer les patients et leurs familles, et être centré sur leurs besoins et celui des communautés. Le patient est toujours au cœur de l’ensemble de nos activités», a-t-il assuré.

Les actions ont déjà été entreprises pour concrétiser les orientations de l’organisation.

Le Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont possède depuis plusieurs années une clinique contre la douleur et une forte proportion de la clientèle était en provenance du nord de la province.

«La demande était tellement forte que la liste d’attente pouvait dépasser deux à trois ans pour un rendez-vous à la clinique», fait observer Stéphane Legacy, le vice-président aux Services de consultation externe et Services professionnels du Réseau de santé Vitalité.

Les autorités de Vitalité ont donc décidé d’étendre ce service dans les régions du Restigouche, l’été dernier, de Chaleur, à l’automne, et du Madawaska, sous peu.

«À Campbellton, nous avions déjà un anesthésiste qui faisait de la gestion de douleurs, mais nous n’avions pas une équipe intégrée pour l’entourer. À la suite de notre plan de transformation, nous l’avons outillé avec d’autres intervenants et nous sommes en train de faire la même démarche à Edmundston, avec deux anesthésistes, pour que la clinique soit fonctionnelle en juin», a expliqué M. Legacy.

«Le patient est référé à la clinique par son médecin de famille, où une équipe multidisciplinaire composée d’anesthésistes, d’un physiothérapeute, d’un psychologue et d’une infirmière le prend en charge», détaille M. Legacy.

Plus de 200 clients ont été accueillis à l’unité de soins contre la douleur, qui est située à l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst, depuis son ouverture.

«C’est un besoin criant depuis de nombreuses années et avec l’arrivée de deux nouveaux anesthésistes avec un intérêt pour le domaine, ça nous a donné du vent dans les voiles.»

Par ailleurs, Vitalité a profité de son second plan stratégique pour se doter d’une image de marque, soit leader francophone au service de ses collectivités.